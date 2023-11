Il varo del cavalcavia pedonale sulla Pontina

E' stato posizionato nella notte tra il 21 e il 22 ottobre il nuovo cavalcavia pedonale al chilometro 27,948 della Pontina. L'infrastruttura di Anas è stata collocata in corrispondenza di via Poma, nel territorio di via Pomezia.

Si tratta di una struttura del peso di circa 60mila chili, costituita da travi reticolari in acciaio che poggiano su due torri realizzate in cemento armato al cui interno sono stati installati degli ascensori, uno per ciascun lato. Il passaggio pedonale ha una larghezza di due metri, altro 2,50 metri e lungo 38, accessibile sia dai due ascensori che da due scale, una sulla corsia in direzione Latina e una in direzione Roma. L'intera struttura in acciaio è stata sottoposta a processi di zincatura a caldo, che fornisce ai prodotti un rivestimento di una lega di ferro e zinco garantendo la migliore protezione dell'acciaio contro la corrosione e gli agenti atmosferici, e successiva verniciatura.

Il varo è avvenuto nelle scorse settimane e per l'operazione di posizionamento del cavalcavia si è reso necessario l'impiego di due autogru da 470 tonnellate, di un'autogru da 200 tonnellate per le scale. Il posizionamento si è concluso alle 5 del mattino del 22 ottobre.