In memoria di Mario Cavallini una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica

Nei locali dell'Avis di Pontinia si è svolta, lunedì 15 aprile, una Giornata di sensibilizzazione alla prevenzione e corretti stili di vita organizzata dalla Lilt di Latina in memoria del dottor Mario Cavallini, stimato medico di medicina generale, specialista in cardiologia.

A ricordare la figura di Cavallini, come uomo e come medico, oltre ai suoi familiari, anche le autorità locali, il sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo e alcuni membri della sua Giunta, la presidente della Lilt di Latina Nicoletta D'Erme, il presidente dell'Avis di Pontinia Massimiliano Sacchetto, la direttrice sanitaria della Lilt e vcepresidente dell'Ordine dei medici Rita Salvatori. L'incontro ha rappresentato un momento di condivisione di ricordi ed esperienze di chi ha conosciuto il dottor professionalmente e umanamente, ma è stata anche un'occasione per parlare di prevenzione oncologica e dell'importanza di poter scongiurare o prendere in tempo la malattia.

Gli interventi della dottoressa Valeria Cavallini, ginecologa e figlia di Cavallini, dei senologi Carlo De Masi e Francesca Rea, della dirigente Brest Unit della Asl di Latina Silvia Piroli, della dottoressa Luisa Mobili, ginecologa, hanno sottolineato quanto possa fare la differenza non solo sottoporsi a screening regolari, ma anche seguire uno stile di vita corretto e un'alimentazione sana, a partire dalla giovane età. Nell'arco della giornata la dottoressa Rea ha inoltre effettuato visite senologiche di controllo alle numerose donne che ne hanno fatto richiesta, coadiuvata dalle volontarie della Lilt di Latina Patrizia Battisti, Patrizia Cipparrone, Silvia Patini e Laura Ceccucci.