Coronavirus, obbligo delle mascherine all'aperto anche a Pontinia fino al 6 gennaio

Con un'ordinanza firmata ieri dal sindaco Eligio Tombolillo anche il comune di Pontinia impone l'obbligo della mascherina all'aperto nei luoghi a rischio assembramento. L'ordinanza è in vigore da ieri fino al prossimo 6 gennaio.

Anche in questo caso però, come per molti altri comuni che hanno già adottato un provvedimento analogo, si è optato per circoscrivere la misura in alcune particolari strade e aree della città. In particolare l'obbligo riguarda: piazza Pio VI, via Cesare Battisti, piazza Indipendenza, viale Italia (tra piazza Indipendenza e via F. Von Donat), via Cavour, i luoghi del mercato settimanale.

La mascherina dovrà inoltre essere indossata anche durante tutte le manifestazioni autorizzate "e comunque in ogni luogo dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale, come da decreto nazionale".