Cambiamenti climatici e inquinamento delle acque, se ne parla a scuola

Si è tenuto venerdì 3 marzo sull’isola di Ponza il secondo ciclo di incontri promossi dal Comando generale delle Capitanerie di porto quale partner istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito nell’ambito del progetto denominato 'Una Scuola d’a…Mare – Storie di Mare, di Lidi e di Virtù', iniziativa che punta a coinvolgere gli alunni di scuole di ogni ordine e grado su temi quali l’inquinamento ed i cambiamenti climatici, la tutela dell’ambiente e della biodiversità nonché l’adozione di comportamenti virtuosi nella pesca.

In particolare, l’incontro con oltre 50 alunni delle classi secondarie di II grado dell’istituto comprensivo ‘Pisacane’ di Ponza si è incentrato sui cambiamenti climatici e le relative cause e conseguenze, toccando temi attuali quali le emissioni di gas climalteranti, l’acidificazione degli oceani, gli eventi estremi sempre più frequenti, l’innalzamento delle acque e lo scioglimento dei ghiacciai, la perdita di biodiversità e la siccità. Nell’incontro, organizzato e tenuto dal Comandante del porto di Ponza Antonio Borraccino grande attenzione è stata data all’inquinamento dei corsi d’acqua, al ciclo della depurazione delle acque ed alla promozione di comportamenti virtuosi.

L’attività didattica è stata inoltre l’occasione per illustrare a livello pratico agli alunni alcuni tra i numerosi compiti svolti in campo ambientale da personale specializzato della Guardia Costiera di Ponza, come la rilevazione costante di parametri fisico-chimici utili a monitorare le temperature e la qualità delle acque marine nell’Arcipelago Pontino per mezzo di complesse sonde multi-parametriche, proprio allo scopo di osservare gli effetti dei cambiamenti climatici e prevenire gli impatti dannosi agli ecosistemi naturali ed alle comunità.

Il Comandante ha poi voluto ringraziare il corpo docente e gli alunni per la partecipazione, sottolineando come il coinvolgimento delle nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza ambientale rappresenti elemento imprescindibile per un futuro più pulito e sostenibile, soprattutto in ecosistemi marino-costiero delicati come quello delle isole pontine.