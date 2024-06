Ponza: la Nlg incrementa i collegamenti con l’arcipelago per l'estate

La Nlg (Navigazione Libera del Golfo), società di navigazione veloce, dal primo luglio al 31 di agosto incrementerà i collegamenti con Terracina per agevolare i numerosi turisti diretti all'isola.

Saranno quindi effettuate corse straordinarie in aggiunta a quelle ordinarie. In particolare dal martedì alla domenica, oltre alla partenza solita delle 8,40 da Terracina, ne sarà effettuata anche una alle 11,40, mentre per il ritorno, da Ponza, vi sarà una corsa aggiuntiva alle 10,15 oltre a quella prevista delle 18,30.

I collegamenti saranno effettuati dalla veloce Sorrento Jet, un veloce monocarena in grado di raggiungere rapidamente e in tutto comfort e sicurezza Ponza in appena 75 minuti. Orari, tariffe e biglietti sono disponibili anche on-line sul sito web della società: www.nlg.it