Ponza-Terracina: riprendono i collegamenti della Nlg in vista delle feste pasquali

La NLG - Navigazione Libera del Golfo, storica società che oramai da più di un decennio effettua collegamenti veloci tra Terracina e l'arcipelago pontino, a partire da sabato 16 aprile riattiverà il servizio di trasporti marittimi veloci durante i week end, precisamente il venerdì, il sabato e la domenica, con partenze alle 8,40 e ritorno da Ponza alle 17,30.

Il costo è del biglietto, fino al 14 giugno, è di 49,50 euro a persona (la tariffa comprende sia l’andata che il ritorno) per gli adulti e di 27,50 per i bambini compresi tra i 2 e i 12 anni (sempre A/R). Sono previsti sconti e agevolazioni per gruppi di almeno 20 persone.

La Navigazione Libera del Golfo ha schierato per tale servizio il Sorrento Jet, una delle migliori unità di cui dispone in grado di collegare Ponza in appena 75 minuti viaggiando in pieno comfort. Per info www.navlib.it