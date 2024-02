Trasporto merci sulla isole, vicini ad una soluzione per tutelare abitanti e operatori

C'è stato il trasporto delle merci da e per le isole pontine al centro del nuovo incontro tenutosi presso la Prefettura al quale hanno pertecipato il Prefetto Maurizio Falco, i sindaci di Ponza e Ventotene, il Comandante dalla Capitaneria di porto di Gaeta, il Dirigente della Regione Lazio area Trasporti, i delegati ai trasporti delle due isole e una rappresentanza di operatori commerciali isolani.

Dopo una prima riunione, lo scorso 14 febbraio, durante la quale si era arrivati ad una soluzione temporanea per il trasporto di piccole quantità di merci sfuse come piccoli colli o bagagli a mano senza l'obbligo di avere un trasportatore al seguito, si è dovuta trovare una soluzione per le esigenze delle piccole isole laziali i cui rappresentanti, istituzionali e non, hanno chiesto di poter imbarcare merce sfusa su appositi bancali e camion/furgoni senza avere l'obbligo dell'autista a bordo. Una richiesta dettata da esigenze logistiche ed economiche oggettive che, qualora non venissero accolte, causerebbero forti e negative ripercussioni per la vita delle isole e degli isolani, in particolar modo nel periodo invernale. Le isole d’inverno hanno una modesta presenza di residenti e una scarsa richiesta di merci, qualora le modalità di imbarco dovessero richiedere necessariamente un trasportatore, questo comporterebbe un consistente aumento dei costi per i commercianti.

Una possibile soluzione proposta è quella di individuare, tra i marittimi imbarcati, un referente che possa prendersi carico della merce o del furgone, durante la traversata, e poi consegnare le chiavi al porto di sbarco al destinatario che dovrà essere indicato in fattura/biglietto e sarà considerato responsabile del carico imbarcato.

Le navi che garantiscono il servizio di trasporto marittimo per le isole di Ponza e Ventotene sono classificate come “RoRo pax”, classificazione che consente il solo trasporto di passeggeri. Una possibile soluzione avanzata dai partecipanti all’incontro, è stata quella di riclassificare le navi come ibride: RoRo pax e RoRo merci. Su questo specifico punto, tutti i partecipanti, incluso il Prefetto, sono sembrati favorevoli. Laziomar, Capitaneria di Porto di Gaeta, sindaci, Regione Lazio e Prefetto lavoreranno insieme ad un tavolo con l'Ente certificatore RiNa per tentare la strada della doppia certificazione delle navi.

“I presupposti ci sono, le peculiarità oggettive delle nostre isole anche, ora serve agire con buon senso e trovare tra le norme la giusta interpretazione” affermano i rappresentanti delle isole pontine". Un nuovo incontro è previsto per la prossima settimana.