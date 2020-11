Portami Via: la campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Amici del Cane di Latina

Proseguono incessanti le attività della ONLUS Associazione Amici del Cane di Latina: nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, ogni sforzo delle volontarie è indirizzato a trovare una casa per gli ospiti del canile di Latina che sono sempre tanti. Piccoli esseri indifesi che vivono la loro intera esistenza in galera senza aver compiuto nessun crimine.

I canali social vengono in aiuto alle volontarie degli Amici del Cane di Latina che non ci stanno proprio a rassegnarsi a far vivere in gabbia gli ospiti del canile e fanno di tutto per trovare loro una famiglia amorevole. È stata lanciata proprio in questi giorni la campagna di sensibilizzazione circa l’adozione dei cani adulti “Portami via”: un album di foto sulla pagina Facebook costantemente aggiornato per mostrare a tutti gli splendidi cani che aspettano di essere adattati. Cani sani, socievoli, coccoloni, delle volte anche di razza, finiti in canile per tanti motivi diversi, ma che meritano tutti di uscirne felici e amati.

La campagna è rivolta a tutti coloro che vogliono allargare la famiglia adottando un pelosetto e che spesso cercano cuccioli pensando che sia più facile farli abituare alla nuova casa. Niente di più falso! Un cane adulto può adattarsi a un ambiente accogliente e alle coccole dei nuovi compagni di vita anche più di un cucciolo, perché ha conosciuto la solitudine e il disagio di una gabbia in canile.

Dunque l’appello delle volontarie della ONLUS a sfogliare l’album Portami Via sulla pagina Facebook dell’Associazione Amici del Cane di Latina e magari a scegliere un bel cagnolone da portare a casa e amare anche se ha due, tre o più anni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0773.662177, inviare una email all’indirizzo associazioneamicidelcane@gmail.com, o recarsi direttamente presso il canile in via Congiunte Sinistre località Chiesuola.