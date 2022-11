Anche a Latina arriva “Postaonline”: spedizioni semplici e veloci da pc o smartphone

È disponibile anche in provincia di Latina “Postaonline”, il nuovo servizio di Poste Italiane dedicato alle aziende e alla pubblica amministrazione per inviare raccomandate, lettere e telegrammi direttamente dal proprio pc o smartphone.

“Attivo 24 ore su 24 - spiegano dall’Azienda -, Postaonline semplifica i processi e ottimizza i costi consentendo di spedire in Italia e all’estero le proprie comunicazioni in formato digitale affidando a Poste Italiane le attività connesse a stampa, imbustamento e recapito. Per le raccomandate e le lettere è possibile scegliere le modalità di stampa tra diverse opzioni: bianco e nero o colore, fronte e retro o solamente fronte”.

Per utilizzare Postaonline è sufficiente effettuare la registrazione, eseguire l’accesso dal sito Poste.it (link https://www.poste.it/gamma/spedisci-online.html) o dall'App Ufficio Postale, scrivere online la propria raccomandata, lettera o telegramma, inserire l'indirizzo del destinatario e procedere al pagamento in modo sicuro con carta di credito (circuiti VISA e Mastercard), Postepay o con Conto BancoPosta.

A disposizione dei clienti c’è anche una serie di servizi aggiuntivi: “Archivio”, per tenere traccia per 6 anni di tutti i dati delle spedizioni effettuate, “Rubrica Online”, per memorizzare gli indirizzi dei destinatari utilizzati più frequentemente con una funzione di verifica automatica della completezza e esattezza di indirizzo e CAP e “Invii Multipli”, per inviare la stessa comunicazione a più destinatari con una sola operazione.

Inoltre Poste Italiane conferma “l’attenzione alle politiche di sostenibilità ambientale attraverso l’uso di carta certificata FSC (Forest Stewardship Council), e di cellulosa trasparente per le finestre delle buste delle raccomandate e delle lettere, permettendo il riciclo completo dell’intera spedizione e riducendo fortemente l’impronta ambientale”.