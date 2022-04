Per i cittadini di Latina e provincia acquisti Ikea direttamente a casa grazie a Poste Italiane

Anche per i cittadini della provincia di Latina è ora possibile ricevere il proprio ordine Ikea comodamente a casa grazie alla nuova alleanza omnicanale di Poste Italiane con Ikea Italia.

“L’accordo - spiega l’azienda con una nota - conferma ancora una volta che Poste Italiane è il partner logistico strategico per l’Italia, offrendo ai cittadini di Latina e provincia un’esperienza di acquisto più veloce e flessibile. La garanzia offerta dal brand Poste Italiane e la sua capillarità sono al servizio di tutti i clienti Ikea, per acquisti online e negli store Ikea presenti su tutto il territorio nazionale. Il servizio messo a punto da Poste Italiane mira a rispondere a esigenze di personalizzazione dell’ultimo miglio. I clienti, per tutti gli ordini che non superano i 50 kg di peso, possono scegliere la data di consegna e il luogo di ritiro più comodo grazie al servizio Sda Extralarge che offre soluzioni flessibili e servizi dedicati al mercato e-commerce.

Una soluzione che - continua l’azienda -, grazie alla solida presenza di Poste Italiane nel tessuto sociale ed economico italiano, consente a Ikea di essere più vicino ai cittadini di Latina e provincia. Ad oggi infatti il 94% degli italiani si trova a non più di 5 minuti di distanza da un punto di erogazione dei servizi di Poste Italiane. Un dato che dà misura della rete fisica e digitale offerta dall’Azienda che mette a disposizione dei cittadini di Latina e provincia una serie di servizi fruibili per tutti secondo le proprie necessità.