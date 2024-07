Poste Italiane, il centro di recapito di Sabaudia primo in Italia per la qualità nella consegna dei pacchi

Un importante riconoscimento per due centri di distribuzione di corrispondenza e pacchi della provincia di Latina, Sabaudia e Priverno. In occasione dell’iniziativa aziendale “Creatori di successo” che si è svolta recentemente a Roma sono stati premiati i migliori centri di recapito di tutta Italia che si sono distinti nel corso del 2023 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del settore della logistica.

Per la categoria delle “best performance” nel settore recapito pacchi, i due centri di distribuzione di Sabaudia e Priverno, diretti rispettivamente da Adriano Menegon e Maria Carmina Pelagalli, si sono classificati al primo e al terzo posto in graduatoria nazionale. A ritirare i riconoscimenti, consegnati dal responsabile della macro area logistica (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) Fabrizio Caradonna, il caposquadra Jason Capodiferro del centro di recapito di Sabaudia e Maria Carmina Pelagalli, responsabile del centro di Priverno. Esprime grande soddisfazione per il risultato conseguito nella provincia di Latina Lorenzo Nuzzi, responsabile del servizio di recapito del Lazio (ad eccezione del territorio del comune di Roma): “Sono molto soddisfatto per questo risultato – sottolinea – poiché questi premi sono indubbiamente riconoscimenti che i due Centri hanno meritato di ottenere per i loro eccellenti risultati e soprattutto per la loro capacità di fare squadra e gestire al meglio tutti i processi di lavorazione. Ci tengo comunque a sottolineare come nella nostra regione le performance di qualità sono state ottimali anche per gli altri Centri di recapito e per questo motivo estendo i complimenti a tutti i miei collaboratori diretti, gli addetti alle lavorazioni interne e tutti i

portalettere per le loro professionalità, disponibilità e dedizione. Il recapito dei pacchi, in particolare nei due ultimi mesi di ogni anno, si caratterizza sempre per gli importanti picchi di spedizione e l’impegno di tutti per rispettare le tempistiche di consegna è decisivo e fa sempre la differenza".