Poste italiane, la filiale provinciale di Latina tra le migliori in Italia

La filiale provinciale di Latina di Poste Italiane tra le migliori in Italia. E’ stata infatti protagonista a Roma dell’incontro celebrativo “Champions Raccolta” nel corso del quale sono state premiate le migliori filiali del Paese che nel 2023 si sono distinte per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di investimento.

In particolare, oltre a rientrare tra le prime 27 “best performer” a carattere nazionale (su 132 complessive), i risultati ottenuti in questo comparto di attività posizionano la filiale di Latina tra le prime quattro sulle 19 provinciali delle quattro regioni (Molise, Abruzzo, Lazio e Sardegna) che compongono l’Area Centro.

Soddisfazione per gli importanti riconoscimenti è stata espressa dal direttore provinciale Fabio Avella, che coordina e gestisce l’attività degli 87 uffici postali del territorio pontino: “Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti da tutta la squadra – ha dichiarato Fabio Avella - desidero davvero congratularmi con tutta la filiera di filiale ma soprattutto con i consulenti e i direttori degli uffici postali per i traguardi raggiunti. Risultati ottenuti grazie alla grande qualità del lavoro svolto e alla capacità di porre sempre il cliente al centro dei nostri interessi per rispondere al meglio ad ogni sua necessità.”

“È stata premiata - ha continuato il direttore - la capacità di ascoltare i bisogni dei clienti e di proporre soluzioni personalizzate per ogni tipologia di esigenza. Una consulenza ispirata all’etica e alla competenza professionale, valori e obbiettivi che fanno di Poste Italiane un’azienda da sempre riconosciuta per la facoltà di avvicinare e intercettare ampi segmenti di clientela grazie a prodotti semplici e affidabili”.

Per quanto riguarda i numeri sul comparto del risparmio, il gradimento dei cittadini è particolarmente focalizzato sui due principali e tradizionali prodotti garantiti dallo Stato: infatti, sono i 480mila buoni fruttiferi postali e 357mila i libretti postali. Statisticamente, si potrebbe dire che nella provincia Latina l’85% dei cittadini ha sottoscritto un buono fruttifero e oltre il 60% della popolazione residente possiede un Libretto postale.

All’evento celebrativo di Roma erano presenti i responsabili della sede centrale di Roma di Poste Italiane e centinaia di dipendenti provenienti da tutta Italia, tra cui direttori di Filiale, direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.