Premio Campiello, ecco a Latina il a Latina il concorso nazionale per i giovani

E’ pronto a partire il tradizionale appuntamento con il Premio Campiello, giunto quest’anno alla sua 29esima edizione. Il concorso è stato presentato nel corso di un’evento al teatro D’Annunzio di Latina. L’iniziativa del Gruppo Giovani di Unindustria ha avuto il patrocinio del Comune e rientra nell’ambito delle iniziative promosse per i 91 anni della città.

Il Premio Campiello è un concorso riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 21 anni, residenti in Italia e all’estero, e ha come oggetto un racconto a tema libero in lingua italiana. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per l’11 gennaio 2024.

A presentare l’iniziativa Paolo Di Cecca, presidente GGI Unindustria Latina, e Carla Picozza, presidente Comitato PI Unindustria Latina. Ha portato i suoi saluti anche il presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo, mentre le conclusioni sono state affidate a Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria di Unindustria e a Corrado Savoriti, presidente Gruppo Giovani Imprenditori di. Unindustria.

Hanno preso parte all’iniziativa il prefetto di Latina, Maurizio Falco, l’assessore alla Cultura del Comune di Latina Andrea Chiarato, il sindaco di Gaeta Christian Leccese, l’assessore regionale al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito Regione Lazio Giuseppe Schiboni. Ospite della giornata la vincitrice del Premio Campiello 2023 Elisabetta Fontana. Importante è stata a che la partecipazione all’evento di diverse scuole - il Liceo Classico D. Alighieri di Latina, il Liceo Scientifico Majorana di Latina, l’Istituto Tecnico Marconi di Latina, l’Istituto Agrario San Benedetto di Latina, il Liceo scientifico G.B. Grassi di Latina, il Campus dei Licei Ramadù di Cisterna di Latina, l’Istituto Fermi di Gaeta e l’ITS Meccatronico del Lazio -.

Nel corso della mattinata sono stati premiati anche i finalisti del Premio edizione 2023.