Il concorso nazionale “Campiello Giovani 2023” arriva anche a Latina

Arriva anche a Latina il concorso nazionale “Campiello Giovani 2023” a cura della Fondazione Campiello. L’iniziativa è del Gruppo Giovani Imprenditori e del Comitato Piccola Industria di Unindustria, d’intesa con il presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo, e si terrà lunedì 7 novembre a dalle 10 al liceo scientifico G.B. Grassi a Latina.

Il premio letterario Campiello Giovani è un concorso riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni, residenti in Italia e all’estero ed ha come oggetto un racconto in lingua italiana. La manifestazione prevede, tra l’altro, la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti del Lazio che hanno preso parte al concorso nazionale del Premio Campiello Giovani nelle edizioni 2020, 2021 e 2022, per riconoscere il loro impegno in questi ultimi anni estremamente difficili.

“L’evento -spiegano da Unindustria - rappresenta un’opportunità per gli studenti di confrontarsi con il mondo delle imprese, ed un’occasione per conoscere più da vicino il settore dell’editoria e giovani scrittori emergenti, come Matteo Porru, già vincitore del Premio Campiello Giovani nella edizione del 2019, che sarà presente ai lavori”.

L’iniziativa apre la Settimana della Cultura d’Impresa e prevede la partecipazione della presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Latina Carla Picozza e del presidente del Gruppo Giovani di Unindustria Latina Paolo Di Cecca che illustreranno il legame tra il mondo della scuola e quello delle imprese; seguirà la presentazione del nuovo concorso con gli interventi della Fondazione in collegamento e del giovanissimo scrittore Matteo Porru ex vincitore Campiello Giovani. Verranno quindi consegnati gli attestati ai partecipanti del Lazio alle precedenti edizioni 2020-2021-2022. Le conclusioni sono affidate al presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo e al Presidente del Comitato Piccola Industria Fausto Bianchi.