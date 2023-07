Premio Giuseppe Manzi: chi sono gli 8 studenti vincitori della borsa di studio da mille euro

C’è stata questa mattina in Comune a Latina, nella sala De Pasquale, la cerimonia di consegna del “Premio Giuseppe Manzi 2023”. Un evento a cui hanno preso parte, oltre alla sindaca Matilde Celentano, agli assessori Andrea Chiarato e Antonio Cosentino e al dirigente Diego Vicaro, anche i familiari di Giuseppe Manzi, dirigente della Ragioneria scomparso nel luglio del 2020, e i dipendenti comunali.

La prima cittadina nel corso della cerimonia ha consegnato una pergamena a otto studenti delle scuole superiori a indirizzo economico che si sono distinti per il percorso di studi e per il voto conseguito all’esame di maturità. Gli alunni sono stati selezionati dal Collegio Docenti di ciascuna delle scuole e riceveranno anche una borsa di studi dal valore di mille euro come incentivo a proseguire negli studi.

Gli studenti premiati sono stati: Azzurra Grossi dell’Istituto Marconi; Federico Bottone dell’istituto Marconi; Federica Gnami del Liceo Manzoni; Alessandro Onorati del liceo Manzoni; Viola De Leonardis dell’Istituto Einaudi-Mattei; Gabriele Sperotto dell’Istituto Einaudi-Mattei; Valeria Bordignon dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini e Alessio Soscia dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini.