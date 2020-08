“Lido Green Marina di Latina”: ecco il premio per lo stabilimento o il chiosco più virtuoso

Un premio per l'attività economica più virtuosa del litorale: questa la nuova iniziativa ambientale promossa da Abc in collaborazione con il Comune di Latina. “L'iniziativa si rivolge a tutti gli stabilimenti balneari e chioschi del lungomare e mira a valorizzare e sostenere l'impegno degli operatori che, nel corso della stagione balneare 2020, hanno privilegiato la sostenibilità e il basso impatto ambientale mettendo a punto una serie di strategie green. Non solo, quindi, attraverso una corretta gestione dei rifiuti, ma anche facendo una serie di scelte sostenibili come l'uso di materiali biodegradabili, iniziative per la minimizzazione della plastica monouso, la cura del verde e il decoro degli spazi comuni” spiegano dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina.

Il Premio “Lido Green Marina di Latina” si inserisce nell'ambito della campagna di sensibilizzazione e comunicazione che Abc, in sinergia con l'Amministrazione, sta mettendo in atto sul litorale per promuovere una cultura della sostenibilità e sviluppare una nuova consapevolezza ecologica per la salvaguardia dell'ambiente e, in particolare, dell'ecosistema marino. Tutto questo grazie anche al costante lavoro di formazione e informazione svolto dagli Ispettori Ambientali di Abc per fornire alla cittadinanza e agli operatori le informazioni utili per un corretto conferimento dei rifiuti.

Questa prima edizione del Premio “Lido Green Marina di Latina” mira a diventare un appuntamento fisso per i cittadini e gli operatori del territorio, e un'occasione per incentivare e condividere le buone pratiche e i comportamenti virtuosi, perché solamente insieme si può raggiungere un grande risultato.

Il concorso

Gli stabilimenti balneari e/o chioschi di Latina Lido saranno valutati secondo i seguenti criteri:

1) Quantità e qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato per il successivo avvio a recupero da parte di ABC.

2) Presenza di attrezzature dedicate alla raccolta differenziata (es. contenitori per una corretta gestione delle diverse frazioni di rifiuti) presso l'area di vendita dello stabilimento e/o chiosco, che dovranno essere ben visibili e a disposizione dei clienti.

3) Uso di materiali biodegradabili per la somministrazione di cibo e bevande (es. stoviglie, tovagliette in carta paglia, bicchieri, etc.).

4) Iniziative per minimizzare l'utilizzo della plastica monouso.

5) Cura del verde e decoro degli spazi di propria pertinenza senza impattare sull’ambiente. E' valutato positivamente l'uso di materiali di recupero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I premi

I tre stabilimenti balneari e/o chioschi più virtuosi, valutati secondo i 5 criteri previsti, riceveranno la targa “Lido Green Marina di Latina 2020” e un Voucher da spendere in fiori e piante presso un vivaio, un piccolo investimento per il futuro. La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine della stagione balneare 2020.