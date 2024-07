Prevenzione tumori, sul litorale arriva il “Vittoria for Women Tour”: due gironi di visite gratuite

Arriva sul litorale della provincia di Latina la seconda edizione del “Vittoria for Women Tour”. Il viaggio itinerante realizzato da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Fondazione Specchio dei tempi e la Federazione Italiana Rugby fa tappa a San Felice Circeo nel fine settimana del 13 e 14 luglio, sulla spiaggia La Fratta.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche femminili. L’evento, organizzato nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, vedrà il coinvolgimento e la partecipazione diretta di alcune agenzie di Vittoria Assicurazioni presenti sul territorio. Accompagnata dal claim “la prevenzione femminile è la nostra meta”, anche questa tappa ospiterà il “VittoriaBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante, acquistato grazie alla raccolta fondi avviata nel 2023 in occasione della prima edizione del Tour e donato alla Fondazione Specchio dei tempi, che sarà adibito a sala medica per una visita senologica gratuita. Inoltre, per l’intera durata dell’iniziativa, verrà promossa una nuova raccolta fondi volta quest’anno a supportare l’acquisto di uno o più ecografi mobili per ampliare ulteriormente l’operato sul territorio nazionale.

In questo viaggio per la prevenzione, i partecipanti potranno, inoltre, testare sul posto un’innovativa soluzione di Digital Health sviluppata da Come Stai in collaborazione con il Gruppo De Pasquale. L’applicazione consentirà loro di monitorare i più importanti parametri vitali e di ricevere l’esito del check up direttamente sullo smartphone.

Nel weekend targato “Vittoria for Women Tour”, la salute però non sarà l’unica protagonista, spazio anche a buona musica e sano sport.

I commenti

“Il Vittoria for Women Tour è un’iniziativa in cui la Compagnia crede molto perché rappresenta una reale e concreta azione per la prevenzione oncologica femminile di cui siamo estremamente fieri - dichiara Luciano Chillemi, responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni. Ancora oggi, la prevenzione è un gesto troppo spesso sottovalutato, per timore, mancanza di opportunità o anche solo pigrizia, ma può davvero fare la differenza nella vita di una persona e di quelle che lo stanno accanto. Ecco perché per il secondo anno consecutivo siamo orgogliosi di proseguire l’impegno preso e trasmettere questo potente messaggio anche durante una bella e spensierata giornata in riva al mare. Ringraziamo i partner che ci supportano in questo straordinario viaggio, la FIR e la Fondazione Specchio dei tempi, e ovviamente il Comune di San Felice Circeo per averci accolto”.

“Siamo orgogliosi – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di San Felice Circeo, Felice Capponi – di ospitare il 13 e 14 luglio il Vittoria for Women Tour con la 4° tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby. Come Amministrazione, siamo fermamente convinti che lo Sport possa avere un ruolo fondamentale nello sviluppo del paese, sia dal punto di vista turistico, incentivando la destagionalizzazione, che per quanto concerne le ricadute positive in ambito sociale, specie se guardiamo ai più giovani, promuovendo aggregazione e uno stile di vita sano. Siamo ben lieti, pertanto, che sulle nostre spiagge si disputi la tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby e ci auguriamo che quest’appuntamento sia il primo di tante altre iniziative analoghe.”

“Un aspetto fondamentale dell’iniziativa – ha aggiunto la sindaca Monia Di Cosimo – è l’attenzione che l’organizzazione rivolge alla Salute. Sul nostro lungomare, infatti, sarà posizionato un mezzo dedicato all’informazione e alla prevenzione itinerante, offrendo anche una visita senologica gratuita. Non mi resta quindi che dare il benvenuto agli atleti. Siamo certi che quest’appuntamento possa rappresentare un’ottima occasione per conoscere meglio il nostro paese e tutto ciò che di bello ha da offrire.” “Attraverso il tour nazionale del 2023, lo SpecchioBus della prevenzione ha offerto screening del seno e consulenze specialistiche a migliaia di donne, consentendo la diagnosi precoce di diverse anomalie e l’avvio tempestivo di trattamenti appropriati - he detto Angelo Conti, responsabile del progetto per la Fondazione -. Grazie all’impegno dei medici, questa iniziativa ha contribuito a identificare 31 casi sospetti, consentendo in circa 25 casi l’immediato avvio di terapie”.

“Siamo estremamente felici di tornare ad ospitare nella nostra regione, che da sempre vanta una delle più alte concentrazioni di atleti ed atlete che praticano in questo periodo il beach rugby, la Tappa del Trofeo di Beach Rugby che si svolgerà a San Felice Circeo. Da segnalare le numerose attività collaterali che faranno da cornice alla Tappa: dagli screening medici ai momenti culturali, dalla musica alla possibilità di gustare prodotti enogastronomici della Regione Lazio. Non vediamo l'ora di accogliervi a San Felice Circeo”, ha poi concluso Maurizio Amedei, presidente CR FIR Lazio.