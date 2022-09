Ottobre Rosa: a Priverno la cerimonia di apertura dell'edizione 2022

Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un evento dedicato a tutte le donne che punta a sensibilizzare la popolazione fermminile sull'importanza della prevenzione come efficace arma per combattere uno dei tumori più diffusi. La campagna Nastro Rosa della Lilt di Latina vedrà anche quest'anno il coinvolgimento di tutti i comuni del territorio, con protagonista il comune di Priverno. La cerimonia di apertura, in programma sabato 8 ottobre, e il passaggio della "catena rosa" avverrà infatti tra il sindaco del comune dello scorso anno e il primo cittadino del comune di questa edizione. L'evento si celebra presso l'Auditorium Infermeria dei Conversi all'interno del Borgo di Fossanova a partire dalle 10.

L'organizzazione è della Lilt di Latina e della Breast Unit della Asl, in collaborazione con il polo pontina dell'Università La Sapienza di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Priverno. Presenti alla cerimonia il prefetto Maurizio Falco, la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli, la presidente della Lilt pontina Nicoletta D'Erme, il direttore della Asl di Latina Fabio Ricci e la professoressa Antonella Calogero dell'Università degli studi La Sapienza di Roma. Fra i relatori che si susseguiranno nel corso della mattinata per sottolineare l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta del tumore al seno, ci saranno l'assessora alle Pari Opportunità Enrica Onorati, l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Aletto, la sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia, oltre alle autorità locali. A condurre la cerminia la scrittrice Stefania De Caro, mentre testimonial della campagna di questa nuova edizione sarà la conduttrice televisiva e radiofonica Francesca Fialdini.