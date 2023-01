"Progetti del Cuore", doppia iniziativa a Gaeta: arriva anche Annalisa Minetti

“Siamo ogni persona che abbiamo aiutato”: a parlare Annalisa Minetti, presidente onorario e testimonial dell’iniziativa “Progetti del Cuore”, che ha consegnato al sindaco di Gatea Cristian Leccese un automezzo per il trasporto di persone svantaggiate e in stato di difficoltà motoria, al termine di una conferenza stampa in Comune.

Un progetto questo che è stato avviato nel 2021 e che, grazie alla partecipazione e al contributo di numerose aziende e attività locali, anche nella città del Golfo ha consentito di mettere a disposizione del Comune un Fiat Doblò che potrà garantire gratuitamente la mobilità agli utenti dei servizi sociali, assicurando oltre a prestazioni in favore di disabili e nuclei familiari in situazione di disagio, anche agevolazioni nei trasporti mirati al sostegno socio-assistenziale, ampliando il servizio di mobilità locale a fronte di una crescente domanda sociale. Inoltre, i “Progetti del Cuore” si sono rivolti anche alla scuola, attraverso la donazione di 32 tablet agli Istituti comprensivi Principe Amedeo e Giosuè Carducci.

“Ringrazio Annalisa Minetti – ha dichiarato il sindaco Leccese -, la sua presenza qui a Gaeta ci onora e ci regala tanta energia positiva per proseguire su questa strada. Ricevere questo automezzo significherà per noi aiutare tanti cittadini più bisognosi che saranno così agevolati nel trasporto quotidiano e nella realizzazione di attività e iniziative sul territorio. Sono sicuro che la giornata di oggi sarà solo un punto di partenza, per un percorso che continueremo a intraprendere, anche in altri settori”.

“Abbiamo accolto immediatamente la proposta dei ‘Progetti del Cuore’ – aggiunge la Dirigente del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale, Anna Maria De Filippis -, attivandoci con gli uffici preposti per renderne possibile la realizzazione”. Anche la Consigliera comunale Gianna Conte ha voluto ringraziare l’attività dei “Progetti del Cuore”, “che ci permetterà di aiutare persone svantaggiate e, soprattutto, di pensare agli studenti e alle scuole, con la donazione di 32 tablet, strumenti multimediali e inclusivi”.

Il funzionario di “Progetti del Cuore”, Fabio Machetti, ha spiegato nei dettagli l’iniziativa “già attiva in più di 900 comuni in tutta Italia, che abbiamo voluto portare avanti anche qui a Gaeta soprattutto grazie alle aziende presenti sul territorio che hanno voluto contribuire immediatamente, e per questo le ringraziamo. Abbiamo sottoscritto un accordo di comodato d’uso gratuito per 8 anni per la concessione di un pulmino, al fine di alleviare le necessità di persone più sfortunate, e ci occuperemo si coprirne tutti i costi a 360 gradi. Inoltre, sostenendo anche il settore scuola, con la donazione di 32 tablet, speriamo di poter aiutare i ragazzi e il loro futuro”.

Energia allo stato puro è stata sprigionata da Annalisa Minetti, che ha riservato parole di grande affetto per Gaeta: “Qui mi sento ormai a casa, sono anni che frequento la vostra città e continuo ad essere attratta dal vostro modo di fare, mai scontato e banale, nel cedervi e concedervi, e di comunicare al cuore delle persone che ospitate, dimostrando un grande senso di comunità. Mi sento un po’ la vostra dea bendata, qui posso vivere la musica e lo sport, e tutto l’anno Gaeta è bella da vedere e da ascoltare. Io ci sono e ci sarò anche per altri progetti, per contribuire a far raggiungere l’autonomia di chi, come me, vive un disagio, creando la possibilità di raggiungere nuovi obiettivi e risultati. Avete un grande cuore, un cuore che batte all’unisono e per questo batte più forte, e questa donazione renderà speciale la vita di tante persone, perché la vita è un diritto di tutti: grazie a questo gesto, sarà Natale ogni giorno dell’anno”.