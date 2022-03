Progetto 'Ossigeno', due nuovi alberi nel Parco Riviera di Ulisse

Ha preso il via questa mattina presso il Parco Riviera di Ulisse il progetto ‘Ossigeno’, finanziato dalla Regione Lazio pensato per contrastare il cambiamento climatico, tramite la piantumazione di alberi e arbusti. Così nei pressi dell’ecoalbergo del Parco sono stati piantati i primi due arbusti in segno speranza e augurio di pace.

Gli alberi sottraggono naturalmente CO2 all’atmosfera e restituiscono ossigeno, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella mitigazione del clima, nella ricarica delle falde acquifere e nella purificazione dell’aria, salvaguardando la biodiversità delle specie animali e vegetali e portando benessere psicofisico.

“Attraverso questa iniziativa – sottolinea il presidente Carmela Cassetta - contiamo di rendere nel tempo il nostro parco sempre più bello”.