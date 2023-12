La Provincia di Latina sostiene la raccolta fondi di Telethon

Anche quest'anno la Provincia di Latina rinnova il suo impegno nell'ambito della tradizionale campagna solidale per Telethon, la fondazione che finanzia la ricerca scientifica per trovare una cura alle malattie rare. Questa mattina, 6 dicembre, nella sala Cambellotti dell'ente si è tenuto quindi il tradizionale incontro con enti e istituzioni del territorio per presentare e promuovere la raccolta fondi.

"La ricerca è quella che ci consente di nutrire speranze quando ci troviamo ad affrontare, per noi o per i nostri familiari, percorsi difficili - ha esordito il presidente di via Costa Gerardo Stefanelli - Grazie alla ricerca alcune malattie oggi sono superabili altre sopportabili rispetto al passato e posso dire questo portando la mia esperienza personale. Con molto piacere dunque la Provincia sostiene questa giornata e le attività di Telethon ed è felice di farlo accanto a tutte le istituzioni del territorio".

Presenti all'evento, i rappresentanti dell'Arma dei carabinieri, della questura e della guardia di finanza, la direttrice della Asl Silvia Cavalli, la prefettura con la vice prefetta Marialanda Ippolito, la sindaca di Latina Matilde Celentano e il coordinatore provinciale di Telethon Erminio Di Trocchio. "Nella nostra attività di promozione la gente si avvicina, vuole essere informata. La provincia di Latina è ormai diventata da anni un'eccellenza nella raccolta di fondi per Telethon. Nel corso del 2023, tra Natale e la festa mamma sono stati raccolti circa 120mila euro. Quest'anno dobbiamo cercare di superare i 58mila euro raccolti nella campagna di Natale del 2022"."Mi fa piacere partecipare all'evento di oggi - ha aggiunto la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli - Ho sempre profondamente creduto nella serietà di questa fondazione. La ricerca può cambiare la vita di chi ha poche possibilità di curare malattie rare. E' un fronte difficile e Telethon rappresenta una grande speranza". La sindaca Matilde Celentano ha sottolineato che è un dovere delle istituzioni celebrare questa giornata che ha la finalità di finanziare la ricerca delle cure sulle malattie rare e in questa ottica occorre superare i traguardi dell'anno scorso per dare risposta a tante famiglie che vivono situazioni difficili. Infine, la prefettura sottolineato il suo sostegno all'iniziativa con grande entusiasmo.