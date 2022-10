“Puliamo il mondo”: nel fine settimana raccolte 120 tonnellate di rifiuti nel Lazio

Si sta svolgendo anche nella provincia pontina e nel Lazio “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa mondiale di volontariato organizzata da Legambiente che vede impegnate migliaia di persone che con guanti e stanno ripulendo dai rifiuti città, litorali, parchi e paesi.

“Con oltre 18.000 volontari in più di 110 appuntamenti si va verso l’ennesimo nuovo record di partecipanti e di quintali di rifiuti raccolti che, solo in questo fine settimana superano già le 120 tonnellate complessive nella Regione” commentano dall’associazione.

“Una marea gialla di migliaia di volontari è tornata a invadere Roma e il Lazio, in una festosa giornata di volontariato, in azione per il bene della collettività - ha aggiunto Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - non ci stancheremo mai di ringraziarli uno a uno di cuore tutti questi volontari, per la fatica fatta e per la grande voglia di costruire insieme un mondo diverso”.

Numerose sono state le iniziative che si sono svolte nel fine settimana appena trascorso e che nel territorio pontino hanno visto impegnati a Formia i volontari del circolo “Sud Pontino”. E tanti sono anche i momenti di volontariato che continueranno nelle prossime settimane, da quella al Porto di Sperlonga con il circolo “Luigi di Biaso” per la pulizia dei fondali in collaborazione con diving center ASD o quelle dei circoli di Tivoli, Anzio e Terracina e tanti ancora.