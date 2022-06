"Noi e il mare", l'iniziativa per la pulizia dei fondali: sub al lavoro a Ventotene e Anzio

"Noi e il mare" è la vasta operazione di bonifica dei fondali marini organizzata per il terzo anno consecutivo dalla guardia costiera italiana e realizzata da centinaia di subacquei volontari mobilitati in tutta Italia per il progetto europeo Clean Sea LIFE in occasione della Giornata mondiale degli oceani, che ricorre oggi, 8 giugno. Numerosi i centri d’immersione in 11 regioni costiere per liberare dai rifiuti porti, Aree marine protette, aree di interesse naturalistico e archeologico, mentre il personale del comandi territoriali e dei cinque nuclei subacquei della guardia costiera forniranno la cornice di sicurezza a tutte le attività. Fino al prossimo 12 giugno la campagna permetterà di recuperare dal mare rifiuti solidi, plastiche e ogni altro tipo di materiale inquinante. I risultati si sommeranno poi alle 20 tonnellate di rifiuti recuperate nelle precedenti edizioni dell'iniziativa.

Molti grandi porti sono stati toccati dall'evento, tra cui Trieste, San Benedetto del Tronto, Isola del Giglio, Catania, Oristano. Nel Lazio invece l'attività di bonifica dei fondali ha interessato i porti di Anzio e Ventotene, quest'ultima considerata area di particolare pregio naturalistico perché Area marina protetta isole di Ventotene e Santo Stefano.

L'operazione si riconduce idealmente anche alle finalità dell'operazione "reti fantasma", condotta dai nuclei subacquei della guardia costiera per recuperare e rimuovere le reti da pesca abbandonate sui fondali marini. Dal 2019 ad oggi sono state recuperare infatti oltre 36 tonnellate di reti fantasma.

“Clean Sea Life si è formalmente concluso lo scorso anno ma, come si può vedere oggi, continua a vivere grazie alla comunità cresciuta attorno al progetto, che continua a operare senza sosta per la tutela del mare. I sub dei centri immersione e le donne e uomini della Guardia Costiera celebrano nel migliore dei modi la Giornata dell’Oceano: creando una rete umana di cittadini e istituzioni che collaborano per un mare più pulito” sottolinea Eleonora de Sabata, portavoce di Clean Sea Life.

"La difesa dell’ambiente marino rappresenta uno degli obiettivi primari della guardia costiera italiana - ha sottolineato il comandante Nicastro, portavoce della Guardia Costiera - Tante sono le professionalità, i mezzi e le tecnologie che la guardia costiera mette quotidianamente in campo per tutelare il nostro mare. Alle attività operative, si affianca una costante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi ambientali ed è proprio in questa direzione che si inserisce la campagna “Noi e il mare”, che vede il pieno coinvolgimento della società civile nelle attività di salvaguardia dell’ambiente e, attraverso i grandi quantitativi di rifiuti recuperati, fa comprendere quanto sia determinante l’impatto dell’uomo sulla salute del mare".