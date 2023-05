Mare e laghi della provincia promossi: acque eccellenti per l'Arpa Lazio

Eccelente o buona la qualità delle acque della provincia pontina, sia quella del mare che quella dei laghi. I dati sono contenuti nel report "Balneazione 2022" pubblicato di recente dall'Arpa Lazio, che prende in considerazione i comuni costieri ma anche la situazione in cui versano i laghi del Lazio e della provincia di Latina.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa, sono stati distinti i due principali settori di attività: monitoraggio microbiologico ai fini della classificazione della qualità delle acque di balneazione; sorveglianza algale ai fini della valutazione del rischio di proliferazione di alghe potenzialmente tossiche.

Ebbene, nella tabella di sintesi dell'Arpa vengono prese in considerazione, sul territorio pontino, 17 tra comuni, isole e laghi, con decine di aree di balneazione. Partendo dalla città capoluogo, Latina, sono cinque le aree di balneazione considerate, tutte considerate "eccellenti"; cinque anche nel comune di Sabaudia, con un punteggio identico; otto invece le aree di prelievo e analisi prese in considerazione, sette delle quali giudicate eccelenti e una buona. Proseguendo ancora nell'analisi, troviamo le nove aree ricadenti nel comune di Terracina, quattro delle quali classificate come eccellenti, una buona, due sufficienti, altre due ancora in corso di classificazione. Per l'Arpa il giudizio è completamente eccellente anche a Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. Non fanno eccezione le isole: otto i punti di balneazione considerati a Ponza, due a Palmarola, uno a Zannone, tre sull'isola di Ventotene, uno a Santo Stefano: tutti classificati come eccellenti.

Passando poi ai laghi, vengono considerati quelli di San Puoto e Lago Lungo, tra i comuni di Sperlonga e Fondi: il primo giudicato ancora eccellente, il secondo classificato in tabella come buono.