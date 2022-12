Qualità della vita, Latina migliora ma resta in fondo alla classifica: è 80esima in Italia

Risale di tre posizioni ma Latina resta comunque in fondo alla classifica, all’80esimo posto: è questo quanto emerge dalla 33esima edizione dell’annuale report “Qualità della vita” elaborato da Il Sole 24 Ore. L’indagine fotografa il livello di benessere di 107 province italiane. A guidare la classifica di tutto il Paese, quest’anno è Bologna che negli ultimi 12 mesi è risalita di ben cinque posizioni; la segue Bolzano che ha fatto un balzo di ben tre posizioni mentre completa il podio Firenze che è avanzata in un anno addirittura di 11 posti.

“Qualità della vita”: il report

Come detto il report che annualmente viene diffuso da Il Sole 24 Ore scatta un’istantanea su 107 province italiane elaborando una classifica sulla base di 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022, che vengono raggruppati nelle solite sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. “Dai numeri emerge l’urgenza per alcuni territori di investire nel digitale, nelle rinnovabili, nella sanità e nell’istruzione - si legge su Il Sole 24 Ore - . Ai record spalmati tra Nord e Centro, fanno da contraltare i piazzamenti del Sud, ancora in coda alla classifica. Le posizioni dall’81esima alla 107esima sono tutte occupate da province del Sud, incluse alcune aree metropolitane come Palermo, Catania (91esima) Napoli, Taranto (101esima) e Reggio Calabria (102esima). Le calabresi, in particolare, si concentrano tutte dalla 95ª posizione in poi. Risalendo dal fondo, le prime non del Mezzogiorno che si incontrano in graduatoria sono (Latina 80esima) e Frosinone (79esima). Poco più in alto la prima del Nord, Rovigo, che scivola al 77esimo posto perdendo 16 posizioni".

Qualità della vita: la provincia di Latina è 80esima

Anche se migliora, la provincia di Latina resta comunque in fondo alla classifica. A far sprofondare il territorio pontino in particolare la macro area “servizi e ambiente” dove è in 100esima posizione (pur recuperandone 5 rispetto all’indagine del 2021).Situazione diametralmente opposta, invece, per quanto riguarda la sezione “affari e lavori” dove la provincia si piazza al 28esimo posto, recuperando in un anno ben 23 posizioni. L’altra area in cui migliora la situazione nel territorio è poi “demografia e società” dove Latina recupera 6 posizioni arrivando alla 56esima. Peggiora la classifica, invece, nella sezione “ricchezza e consumi” dove la provincia è 85esima, scendendo di 4 gradini nella classifica, e in “giustizia e sicurezza” dove è 90esima e perde altre 7 posizioni; chiude infine “cultura e tempo libero” dove si classifica 72esima scendendo di 5 posizioni.

Le altre province nel Lazio

Restringendo l’analisi al solo territorio regionale, la provincia di Latina è l’ultima nel Lazio. Prima è Roma al 31esimo posto, pur sprofondando di 18 posizioni in 12 mesi; ci sono poi Viterbo al 61esimo posto, e che in un anno ha recuperato ben 17 posizioni, e Rieti al 67esimo più in alto di 8 posizioni rispetto al 2021. Non va molto bene, infine, a Frosinone che si piazza 79esima anche se migliora di 3 posizioni.