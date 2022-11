Qualità della vita, Latina al 76° posto: risale la classifica di 6 posizioni in un anno

Arriva alla sua 24esima edizione il rapporto annuale sulla qualità della vita realizzato da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. L'indagine pubblicata oggi, lunedì 7 novembre, prende in esame diversi parametri, come affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, reddito, sicurezza sociale e tempo libero, e divide le province italiane in quattro macro gruppi a seconda del punteggio ottenuto in ciascun ambito e della posizione occupata nella classifica generale.

Se il podio è conquistato dalla provincia di Trento, con mille punti ottenuti, la provincia pontina si piazza all'interno del gruppo tre sulle 107 province italiane, dunque nella seconda metà della graduatoria nazionale, ma guadagna nell'arco di un anno 6 posizioni e addirittura 9 negli ultimi due. Nella classifica attuale infatti Latina occupa la posizione numero 76 con un punteggio pari a 435,02, mentre nella stessa indagine di Italia oggi del 2021 era in posizione numero 82 e occupava invece l'85° posto nel 2020. Per quanto riguarda il Lazio, è Roma la prima provincia per qualità della vita, in risalita di una posizione, dalla 54 alla 53 rispetto allo scorso anno. Al 61° posto della classifica si trova invece Rieti con un punteggio di 608,69, mentre al 69° Viterbo. Dopo Latina resta la provincia di Frosinone al 78° posto della graduatoria.

A chiudere ci sono invece diverse province del sud Italia. L'ultima è Crotone, preceduta da Siracusa, Caltanissetta, Napoli, Agrigento e Catania. Il quadro generale che emerge è infatti quello di un'Italia che esce dalla pandemia divisa in due: da una parte il Nord che ha saputo rialzarsi, dall'altra il Sud caratterizzato ancora da numerose criticità e sacche di disagio.