Coronavirus, quarta dose del vaccino nel Lazio: aperte le prenotazioni

Sono state aperte alle 18 di ieri pomeriggio, giovedì 14 aprile, le prenotazioni per la quarta dose di vaccino contro il coronavirus. Il via alle prenotazioni "sul portale regionale secondo le consuete modalità, oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie” è stato ribadito dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato con il bollettino di ieri e tutte le informazioni sono contenute sul portale Salute Lazio della Regione.

La quarta dose del vaccino contro il coronavirus, lo ricordiamo, è riservata ad alcune categorie come quella degli anziani over 80, degli anziani residenti nelle Rsa e delle persone con più di 60 anni con condizioni concomitanti/pre-esistenti di elevata fragilità, come specificate dal Ministero della Salute (foto in basso). “La somministrazione - si legge sul portale Salute Lazio - deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della prima dose booster. Non possono ricevere la quarta dose di vaccino anti Covid-19 le persone che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo la dose booster di vaccino”.

L'accesso alla vaccinazione è possibile attraverso il medico di famiglia, oppure presso le farmacie o i punti di somministrazione tramite la piattaforma di prenotazione andando sul sito su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/. Per prenotare, come accaduto fino ad ora, occorrono la tessera sanitaria in corso di validità per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico posto sul retro della tessera; 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato.

Per le richieste di vaccinazione a domicilio, è possibile contattare il numero verde 800118800