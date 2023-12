Raccolta differenziata: i promossi e i bocciati tra i 33 comuni della provincia pontina

Cresce la raccolta differenziata nella provincia di Latina dove ancora una volta, tra i 33 comuni, a primeggiare è Fondi mentre Ponza continua a essere quella che fa registrare la performance peggiore. Sono questi alcuni dei tratti del quadro del territorio pontino che emerge dall’ultima edizione del report di Legambiente dal titolo “Comuni Ricicloni e Ciclo dei Rifiuti nel Lazio 2023” che è stato presentato nei giorni scorsi.

Tutti i dati regionali sulla produzione e gestione dei rifiuti (dati Arpa Lazio relativi al 2022) sono stati snocciolati durante l’ottava edizione dell’Ecoforum Lazio. Dal rapporto presentato emerge come la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sia crsciuta, anche se di poco, nel Lazio, migliorando di 0,8 punti percentuali e raggiungendo il 54,23%; un dato che però rimane ancora lontano da quello medio nazionale del 64% e che pone la regione al terzultimo posto in Italia.

Tra le province, quella migliore nel 2022 è ancora una volta Viterbo con il 64,4% di raccolta, seguita da Frosinone con il 61,7%, Latina con il 60,9%, e poi Rieti con il 57,6%. In fondo alla classifica c’è la Città Metropolitana di Roma con il 52,1%.

I 24 Comuni Ricicloni in provincia di Latina

Nella provincia di Latina quest’anno sono 24 i Comuni Ricicloni, pari a quasi il 77% del totale. Come le passate edizioni nel report infatti vengono menzionati da Legambiente i comuni che hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, in linea con l’obiettivo legislativo che prevedeva il raggiungimento di tale valore per il 2012. Nel 2022 sono 209 in tutto il Lazio (sui 378 totali) e di questi 24 sono nella provincia di Latina.

In ordine alfabetico i Comuni Ricicloni nella provincia di Latina sono: Aprilia (69,81% di differenziata); Campodimele (67,75%); Castelforte (70,20%); Cori (75,79%); Fondi (82,87%); Formia (67,41%); Itri (76,28%), Lenola (67,78%); Maenza (74,01); Minturno (65,79%); Norma (82,17%); Priverno (68,18%); Procedi (78,71%); Rocca Massima (67,88%); Roccagorga (66,44%); Sabaudia (73,52%); San Felice Circeo (77,61%); Santi cosa e Damiano (74,99%); Sermoneta (72,01%); Sonnino (66,64%); Sperlonga (72,53%); Spigno Saturnia (81,98%); Terracina (72,46).

Alcuni dati

A far registrare la performance migliore come detto è Fondi che con il suo quasi 83% di raccolta differenziata è anche sul podio dei Comuni Ricicloni di tutto il Lazio (dietro a Nepi in provincia di Viterbo e Sacrofano in quella di Roma). Tra i grandi centri della provincia la migliore è Aprilia mentre tra i piccoli centri spiccano Norma e Spigno Saturnia che guidano la classifica regionale. E sempre Norma e Spigno Saturnia sono gli unici due centri della provincia che rientrano nei cosiddetti “Comuni Rifiuti Free”, con produzione di residuo secco procapite minore di 75 kg a persona in un anno.

I bocciati nella provincia pontina

Sono dunque 9 i comuni della provincia pontina che non raggiungono il 65% di differenziata. Tra questi spicca Latina dove si ferma al 42,75%; ma tra i grandi centri non va di certo meglio neanche a Cisterna dove la differenziata non arriva nemmeno al 40% o a Sezze dove supera di poco il 73%. Il peggior comune resta Ponza dove la percentuale si ferma prima del 13%.

La raccolta differenziata in tutti e 33 i comuni della provincia

Nella foto in basso il quadro completo della raccolta differenziata in tutti e 33 i comuni della provincia di Latina