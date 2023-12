Raccolta differenziata, quali sono i comuni più virtuosi nella provincia di Latina

Sono 24 i Comuni Ricicloni nella provincia pontina, vale a dire quelli con più del 65% di raccolta differenziata, e Fondi è tra i più virtuosi in tutta la regione, insieme anche a Norma e Spigno Saturnia: è quanto emerge dall’ultimo “Dossier Comuni Ricicloni e Ciclo dei Rifiuti nel Lazio” di Legambiente.

L’ottava edizione dell’Ecoforum del Lazio si è svolta nella giornata di ieri durante la quale l’associazione ha snocciolato i dati regionali sulla produzione e gestione dei rifiuti (dati Arpa Lazio relativi al 2022). Dal rapporto emerge come la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sia cresciuta di poco nel Lazio, migliorando di 0,8 punti percentuali e raggiungendo il 54,23%, ma rimanendo ancora lontana dal valore medio nazionale del 64%. La frazione più raccolta in assoluto, in continua crescita negli anni, è l’organico che rappresenta ben il 43% della differenziata (in provincia di Latina arriva al 51%) poi carta e cartone il 28% e vetro 15%.

I Comuni Ricicloni e i Comuni free

Nel 2022 sono stati 209 i Comuni Ricicloni in tutto il Lazio, di cui 24 nel territorio pontino, per un totale di quasi il 73% dell’intera provincia (il secondo dato più alto). Sul podio ci sono Nepi 84,2%, Sacrofano 83,7% e Fondi 82,9%. Sono poi stati premiati anche 27 Comuni Free, dove si producono a persona meno di 75 kg all’anno di secco residuo: i migliori sono Sant’Ambrogio sul Garigliano con 35,5 kg/abitante/anno di secco residuo, secondo Vallecorsa 55,5 e terzo Sacrofano 57,7. In quest’ultima classifica figurano solo due comuni della provincia di Latina, vale a dire Spigno Saturnia e Norma.

Raccolta differenziata nelle province laziali

Tra le province del Lazio, quella migliore nel 2022 è ancora una volta Viterbo con il 64,4% di raccolta differenziata seguita da Frosinone 61,7%, Latina 60,9%, poi Rieti 57,6%. In fondo alla classifica c’è la Città Metropolitana di Roma con il 52,1%, trascinata in basso dal pessimo dato della Capitale. “Nel Lazio aumentano i Comuni Rifiuti Free ma cresce ancora troppo lentamente la differenziata, pesa il dato di Roma che produce più della metà dei rifiuti complessivi e dove c’è un miglioramento davvero impercettibile da troppi anni - dichiara Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio -. I nuovi dati ci raccontano anche di quanto sia fondamentale la diffusione degli impianti dell’economia circolare a partire dai biodigestori anaerobici per l’organico, la maggiore delle frazioni, così come quanto siano importanti aumento del porta a porta, riduzione, tariffa puntale, moltiplicazione dei centri di raccolta. Tutta sbagliata è invece la scelta per la costruzione di un nuovo mega inceneritore che condannerebbe la Capitale e il Lazio, a non essere mai virtuosi fino al 2050 dovendo alimentare i forni di termovalorizzazione. L’inceneritore nel Lazio, a San Vittore, c’è e l’enorme numero di Comuni ormai nel pieno solco dell’economia circolare, dimostra che non ne servono altri; sono necessari invece impianti industriali per nuove tipologie di materiali, dal tessile ai RAEE, dalle terre di spazzamento agli scarti edili fino al riciclo chimico delle plastiche miste”.

I dati nella provincia pontina

Come detto Fondi figura tra i tre migliori Comuni sul fronte della raccolta differenziata, così come accadeva anche lo scorso anno. Sul podio pontino salgono poi Norma e Spigno Saturnia anche loro con una percentuale di raccolta differenziata che supera l’80%. Norma (82,17% di differenziata) e Spigno Saturnia (81,98%) guidano poi anche la classifica dei piccoli Comuni in cui figura anche Prossedi (è all’ottavo posto con 78,71% di differenziata). Aprilia invece è nella top5 dei Comuni con più di 50.000 residenti premiati per aver superato il 65% di raccolta differenziata: al primo posto c'è Velletri con il 78%, poi Tivoli con il 77,6% e Fiumicino con il 76,6%; seguono Guidonia Montecelio 70%, Aprilia 69,8% e Pomezia 69,6%.

I Parchi Ricicloni

Per la prima volta nell'Ecoforum sono stati premiati anche i Parchi Ricicloni, con una menzione speciale per quegli enti parco regionali nei quali, complessivamente, la percentuale di differenziata raccolta da tutti i comuni che ne fanno parte è superiore al 65%. Premiati i Parchi dei Monti Aurunci, dei Monti Ausoni Lago di Fondi, di Bracciano-Martignano, dei Castelli Romani, del Lago di Vico, dei Monti Lucretili e della Riviera di Ulisse. Menzioni speciali ai Comuni di Genzano, Itri e Monte San Biagio dove è stata attiva o è in via di attivazione la TariP Tariffa Puntuale.