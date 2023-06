Plastica Free ripulisce le città dai mozziconi, le iniziative per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Prevede una serie di iniziative anche nella provincia di Latina la grande mobilitazione organizzata dai volontari di Palstic Free in tutta Italia nel weekend del 3 e del 4 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Sono circa un centinaio gli appuntamenti che si terranno da nord a sud del Paese, 17 dei quali nel Lazio, di cui 5 proprio nella provincia di Latina. I volontari in maglia blu, insieme ai cittadini, saranno quindi impegnati in attività di raccolta dei mozziconi di sigaretta.

Un mozzicone, infatti, spiegano dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, impiega fino a 15 anni per degradarsi e rilascia nell’ambiente una quantità elevata di sostanze.

Gli appuntamenti in provincia di Latina

Le iniziative sono in programma in diverse città del territorio pontino. A Sabaudia l’appuntamento è per sabato 3 giugno alle 16.30 in piazza Principessa Mafalda Di Savoia. Sarà presente, spiegano dalla sezione Plastic Free di Latina, la dottoressa Martina Gaglioti, biologa marina e ricercatrice sul campo che ha collaborato in molte delle riserve marine italiane e in Indonesia; grazie alla sua collaborazione oltre alla raccolta di mozziconi ci sarà anche un'attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini e di informazione sull’impatto che i mozziconi di sigaretta hanno se abbandonati nell’ambiente. La seconda iniziativa andrà in scena a Terracina a partire dalle 16 di domenica 4 giugno; il punto di ritrovo per la raccolta di mozziconi è il parco La Pineta Via Cristoforo Colombo. Nello stesso giorno, ma alle 9 del mattino, e con la stessa finalità volontari e cittadini si ritroveranno a Roccagorga in piazza VI Gennaio, in piazza Santa Reparata a Maenza e in piazza della Repubblica a Fondi, qui anche con la collaborazione della cartoleria “Martusciello”. Da Fondi, e dalla referente locale di Palstic Free Tina Di Fazio, arriva poi un appello alle associazioni di categoria per sensibilizzare la propria clientela sul tema, ma anche alle istituzioni affinché siano installati raccoglitori di mozziconi di sigaretta nelle strade maggiormente frequentate.

A Pontinia, poi, il 5 giugno Plastic Free è stata invitata a partecipare dall'I. C. Verga all'appuntamento di “Gioca Sport" che ogni anno si tiene all'interno dell'oratorio S.Anna e che vede protagonisti tutti i bambini delle elementari; sarà una vera e propria giornata di sport e di sensibilizzazione verso la cura del pianeta dove l’associazione con semplici giochi farà capire a più di 300 bambini quanto è importante fare una corretta raccolta differenziata per il loro futuro.

Il precedente a Latina

Alla fine del mese di aprile al termine di un appuntamento simile organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Terra in piazza del Popolo a Latina furono raccolti tre chili di mozziconi di sigaretta in un giorno: un dato che testimonia quanto siano improntati iniziative come queste per la difesa dell’ambiente ma anche quanto siano importanti le campagne di sensibilizzazione e informazione che la stessa organizzazione Platic Free, come anche altre associazioni, organizzano nel territorio pontino per educare i cittadini al rispetto dell’ambiente. L'appello che arriva dai volontari di Plastc Free ai cittadini è quello dunque di partecipare in tanti alle iniziative "perché il mondo non è il tuo posacenere".

Le proposte presentate a Palazzo Montecitorio

Inoltre nei giorni scorsi a Palazzo Montecitorio Luca De Gaetano, presidente dell’associazione Plastic Free Odv Onlus, insieme a tutti i referenti provinciali e regionali d’Italia - tra cui Adriano Salvatori per la provincia di Latina ed Emanuele Pirrera referente del Lazio - hanno presentato e discusso ben cinque proposte che hanno l'obiettivo di contrastare l'inquinamento dovuto dall’abbandono dei mozziconi di sigaretta e degli pneumatici, vietare il volo dei palloncini, salvaguardare e tutelare i fiumi, riconoscere un protocollo per gli eco eventi Plastic Free, incluso fiere e mercatini.