I volontari di Plastic Free raccolgono più di 9 chili di mozziconi di sigaretta in un weekend

Otre 9 chili di mozziconi di sigaretta raccolti, decine e decine di volontari al lavoro insieme a tanti cittadini e anche tanti bambini: questo il bilancio della grande mobilitazione di Plastic Free nel fine settimana anche nella provincia di Latina nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Circa un centinaio gli appuntamenti che nel weekend appena trascorso sono stati organizzati in tutta Italia, 14 dei quali nel Lazio, di cui cinque nel territorio pontino, da Sabaudia a Terracina passando per Fondi e fino ad arrivare a Maenza e Roccagorga.

Le iniziative nel territorio pontino, sponsorizzate da Mini, hanno riscosso un grande successo di partecipazione e hanno permesso di ripulire l’ambiente da una grande quantità di mozziconi di sigarette abbandonati che, spiegano i referenti pontini dell’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, impiegano fino a 15 anni per degradarsi rilasciando nell’ambiente una quantità elevata di sostanze.

Raccolta di mozziconi e sensibilizzazione a Sabaudia

“Rispetto allo scorso anno abbiamo trovato molte meno cicche di sigarette abbandonate nell’ambiente e questa è una cosa positiva”, hanno commentato i referenti di Plastic Free Latina che nel pomeriggio di sabato 3 giugno sono stati impegnati nel primo dei cinque appuntamenti a Sabaudia con partenza da piazza Principessa Mafalda Di Savoia. Nel corso dell’attività sono stati raccolti 1 chilo e 200 grammi di mozziconi. Grande la partecipazione all’evento che ha visto impegnati 32 volontari in maglia blu insieme anche a Giuseppe Marzano, presidente del Parco Nazionale del Circeo, ai ragazzi di Noi Siamo I Giovani - Sabaudia, alla professoressa Subiaco, referente del progetto “Le scarpe di Pietro” del Vittorio Veneto-Salvemini, a Marina Mobilio di Terracina rifiuti zero. “Ringraziamo anche il sindaco Alberto Mosca per il patrocinio morale, gli operatori di Del Prete srl servizi per l’ambiente che hanno distribuito buste ai cittadini e cappellini colorati” commentano i referenti Plastic Free di Sabaudia Silvia e Adriano Salvatori. Per un importante momento di sensibilizzazione all’evento ha preso parte anche la biologa marina Martina Gaglioti che ha dato importanti riguardo i mozziconi di sigaretta ai volontari. “Ogni filtro è composto da 15.000 fibre di microplastiche - ha detto -; si stima che ogni anno i mozziconi di sigaretta rilasciano nell’ambiente un totale di 0,3 milioni di tonnellate di fibre di plastica: una quantità paragonabile a quella prodotta da tutte le lavatrici domestiche del mondo”. Hanno supportato l’evento con una donazione anche Debora Dal Sasso dell’azienda Aim Promo srl, Danzarte centro artistico di Margherita e Benedetta Catone e Cristian Farinazzo dell’Auto Carrozzeria Farinazzo Rizzieri.

Un chilo di mozziconi raccolto a Terracina, due a Fondi

Evento Plastic Free a Terracina nella giornata di domenica 4 giugno, con il patrocinio morale del Comune e la collaborazione della Terracina rifiuti zero. Un’iniziativa che ha permesso di raccogliere un chilo di mozziconi di sigaretta con la partecipazione di 15 volontari coinvolgendo anche famiglie e bambini che passavano in zona. Grande adesione anche all’iniziativa di Fondi dove i volontari locali, guidati dalla referente Tina Di Fazio, hanno sfidato il caldo armati di guanti, bustine e pinze telescopiche per ripulire i vicoli e le strade del centro storico raccogliendo 2 chili di mozziconi. Con la collaborazione della cartolibreria “Martusciello" hanno aderito anche i rappresentanti di altre associazioni del territorio, tra cui Milena Trani per Fare verde, Vincenzo Bucci per Fotografichementi, Laura Venditti per Ginepro Art ETS. Un grazie è arrivato dall’associazione, poi, anche ai residenti e ai commercianti che hanno dato un grande aiuto per la buona riuscita della giornata.

Le iniziative a Roccagorga e Maenza

Hanno completato il calendario degli appuntamenti pontini anche i due eventi che sono stati organizzati a Roccagroga e Maenza che hanno visto la partecipazione di circa una ventina di volontari in totale, con ottimi risultati. A Roccagorga sono stati raccolti infatti ben 4 chili di cicche di sigaretta, a cui si aggiunge quello raccolto a Maenza.