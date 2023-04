Latina “plastic free”: 150 chili di rifiuti e 3 chili di mozziconi di sigarette raccolti in un weekend

Oltre 150 chili di rifiuti raccolti e 3 chili di mozziconi di sigarette, 200 invece i volontari impegnati: sono solo alcuni dei numeri che raccontano la doppia iniziativa organizzata da Plastic Free Latina nel fine settimana appena trascorso. Iniziative che si inseriscono nelle 334 a livello nazionale nell’ambito del fine settimana che Plastic Free Onlus ha dedica alla difesa dell’ambiente in tutto il Paese in occasione della Giornata mondiale della Terra.

La presentazione della grande “mobilitazione” c’era stata nelle scorse settimane a Palazzo Madama a Roma e nel corso dello scorso weekend i singoli eventi hanno visto impegnati quasi 20mila persone in tutta Italia sotto la guida di Platic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, portando alla rimozione di 231.387 chili di rifiuti. La mobilitazione ha coinvolto attivamente anche dieci università italiane e ha avuto il supporto di Mini, partner che ne sposa i valori legati alla sostenibilità e all’attenzione dell’ambiente.

Lazio “plastic free”

Solo nel Lazio nel corso dei 17 eventi organizzati nel fine settimana sono stati raccolti 15.387 chili di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente. Un risultato eccezionale con quasi mille volontari in azione per sensibilizzare concretamente cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Doppio evento a Latina

E quelle di sabato 22 e domenica 23 sono state giornate intense anche a Latina città, con un doppio appuntamento preceduto dall’evento organizzato venerdì da Abc a cui hanno partecipato anche i volontari di Plastic Free, con i referenti provinciale e comunali, che hanno allestito uno stand al parco San Marco per sensibilizzare le centinaia di ragazzi e bambini di vari istituti scolastici presenti. Il giorno successivo, sabato, c’è stato il primo dei due appuntamenti nel quartiere Q5: una passeggiata ecologica con partenza dalla parrocchia di San Luca e arrivo previsto al parco Susetta Guerrini che ha visto la partecipazione di 120 volontari oltre agli studenti della scuola Don Milani con la vice preside, ai ragazzi del gruppo scout Agesci 4 Latina, a quelli del catechismo, all’associazione culturale Polvere Di Fate, a Quartieri connessi Q4/Q5, al comitato Pro Parco Urbano Acque Medie, alla scuola Danzarte e ad alcuni ispettori ambientali di Abc. Una lunga passeggiata fino al parco con la partecipazione anche di tanti bambini e famiglie del quartiere e durante la quale sono stati raccolti 150 chili di rifiuti. Un ottimo risultato replicato anche nel corso dell’evento di domenica in piazza del Popolo per la raccolta di mozziconi di sigarette gettati in terra. Ben tre chili ne sono stati rimossi nel corso della mattinata che ha visto impegnati 80 volontari e tanti bambini, tra cui gli alunni degli istituti comprensivi Giuseppe Giuliano e Tasso. Un evento che è stato supportato con la donazione spontanea di Dimensioni Musicali, Kiki Superfood, Gaia Bioprofumeria Erboristeria e con la collaborazione di Libri per la Terra che ha presentato il suo libro “La gallina commedia” con la quale il ricavato è stato donato a PlastcFree. In entrambi gli appuntamenti c’è stata la collaborazione di Abc per il recupero delle buste riempite grazie al patrocinio morale del comune di Latina.

Una grande azione di volontariato

“La nostra - spiegano i referenti locali di Palstic Free - è un opera di volontariato; non veniamo ripagati con soldi, ma tutto va ben oltre. A ogni evento che sia di sensibilizzazione nelle scuole o di raccolta rifiuti noi tutti ci arricchiamo nel cuore perché vedere più di 200 persone che hanno a cuore il nostro pianeta ci dà emozioni forti e allora è li che ci sentiamo eroi in maglia blu perché il nostro obbiettivo è quello di sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica soprattutto quella usa e getta”. Il prossimo appuntamento in calendario è per il 21 maggio con punto di incontro in via dei Romani a Latina. L’iscrizione come sempre è gratuita; a tutti quelli che parteciperanno verranno consegnati magliette, guanti, buste e pinze per poter partecipare alla giornata.