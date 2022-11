Lungomare “plastic free” a Latina: raccolti 200 chili di rifiuti a Foce Verde

E’ stata grande la risposta all’evento organizzato da Plastic Free Latina per il fine settimana sul litorale del capoluogo. L’appuntamento era per la mattina di domenica 13 novembre a piazzale dei Navigatori a Foce Verde e ha visto la mobilitazione di circa 50 persone, alcune delle quali si sono unite al gruppo dopo essere arrivate al mare per una passeggiata.

Con il favore anche del clima e la mattinata di sole, l’esercito in maglia blu ha raccolto circa 200 chili di rifiuti. “E’ stato davvero un bellissimo evento qui a Latina - ha commentato con soddisfazione Silvia Salvatori, la referente locale di Plastic Free, l'associazione di volontariato che ha come obbiettivo di liberare il mondo dall’inquinamento da plastica -. Abbiamo raccolto più di 200 chili di plastica, vetro e indifferenziata, oltre a materiale ingombrante”.

Del totale, circa 40 chili di rifiuti raccolti erano solo nella piazzetta e nel parcheggio di piazzale dei Navigatori, il resto era sulla spiaggia tra cui c'era anche una barca sotterrata. "Con questa iniziativa contiamo ora 28 volontari in più a Latina - ha aggiunto Salvatori -. Speriamo di sensibilizzare il più possibile dato la criticità del nostro pianeta e della nostra città, noi ce la mettiamo tutta per rendere Latina migliore".

L’iniziativa ha visto anche la collabrazione di molte altre associazioni del territorio - Polvere di Fate, Qua La Zampa Latina, Latina Autismo, Refugees Welcome Italia, Pugilistica Leone, Amici del Parco di Chloe -, quella di Abc con il patrocinio del Comune - tra le azinede che hanno dato il loro supporto anche Danzarte, Fattoria Galenda e Goofi -; è inoltre importante sottolineare la grande partecipazione da parte dei bambini che insieme agli adulti si sono adoperati per ripulire la spiaggia dai rifiti.