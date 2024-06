Spiagge senza rifiuti: primo evento Plastic Free dell’estate al lido di Latina

Primo evento estivo di Plastic Free a Latina; è in programma sul lungomare nella giornata di domenica 30 giugno in concomitanza con un’iniziativa che vede la stessa organizzazione aderire come partner.

L’iniziativa è chiamata “Wind of Change” e prevede un giro d'Italia in canoa, per la durata di tre mesi, per la salvaguardia dell'ambiente marino. Protagonista Leone Ortega che in canoa, appunto, e in solitaria si è posto come obiettivo quello di circumnavigare lo Stivale. Partito il primo maggio da Venezia affronterà 90 tappe in tutta Italia per in percorso di 1.511 miglia nautiche. In questo viaggio epico, il 27enne pratese è accompagnato da Giacomo Arrighini che lo segue con il suo minivan, garantendo sicurezza e supporto logistico lungo il tragitto.

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso azioni concrete e per questo con Plastic Free Onlus, associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, vengono organizzate di volta in volta operazioni di pulizia sulle spiagge dove Leone si ferma nel corso del suo viaggio, coinvolgendo le comunità locali nella sensibilizzazione ambientale.

E questo è quello che accadrà domenica 30 giugno per la tappa di Latina con l’obiettivo di aiutare Leone Ortega nella sua spettacolare impresa. L’appuntamento per la pulizia della spiaggia di Latina con i volontari di Plastic Free è per le 18 in località Foce Verde, di fronte al Camping Poseidon (clicca qui per iscriverti).