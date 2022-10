Cos'è il Radon, il gas che uccide. Dove sono più alte le concentrazioni in provincia di Latina

C'è anche Rocca Massima tra le località nel Lazio che registrano le medie più alte di concentrazione di gas radon. E’ quanto emerge da una serie di indagini che l’ISPRA regionale, dopo Roma e Viterbo, ha avviato tra 2008 e 2011 anche nelle province di Latina, Frosinone e Rieti.

Il gas radon è un inquinante presente in natura, impercettibile ai sensi umani, prodotto dal suolo e dalle rocce come effetto del decadimento radioattivo della catena dell’uranio. Diventa pericoloso per l’uomo solo quando presente in quantità elevate in ambienti chiusi; secondo l’Istituto Superiore di Sanità è il secondo fattore di incidenza nell’insorgere del tumore al polmone, responsabile del 10% dei 30mila registrati ogni anno in Italia.

La sua presenza si misura in becquerel su metro cubo (Bq/m3, concentrazione di attività del radon). Con oltre 5mila abitazioni private prese in considerazione, lo studio dell’ISPRA restituisce un’analisi abbastanza capillare e più aggiornata della diffusione del radon in regione. La ricerca territoriale ha toccato 378 Comuni, in quasi dieci anni. Solo nove di quelli analizzati superano la media di 300 Bq/m3 e tra questi c’è anche Rocca Massima con 353 Bq/m3. Si tratta di paesi limitrofi ai laghi vulcanici di Bracciano e Vico, in provincia di Viterbo, o di frazioni dei Castelli Romani o del frusinate. Il record lo registra Villa Santo Stefano, frazione di 1.600 anime in provincia di Frosinone con una media di 513 Bq/m3 registrati nelle abitazioni del paese.