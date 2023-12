Operazione “Santa Claus” in ospedale: regali dall’Aeronautica per i piccoli pazienti del Goretti

Operazione “Santa Claus” dell’Aeronautica Militare al Santa Maria Goretti di Latina: questa mattina una rappresentanza del personale del 70° Stormo di Latina e della 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave si è recata in ospedale per donare regali ai bambini che, in questi giorni di festa, sono ricoverati nel reparto di Pediatria. E’ stato anche consegnato al primario Riccardo Lubrano un assegno simbolico di 2.800euro frutto della raccolta fondi promossa ed organizzata da i due Reparti dell’Aeronautica Militare.

Il progetto, promosso per tutto il periodo pre-natalizio, ha coinvolto gli uomini e le donne dell’Arma Azzurra che con il loro prezioso contributo hanno sostenuto l’iniziativa benefica. “Il grande valore di questa iniziativa, voluta con forte motivazione ed una sinergia senza eguali, ha dimostrato ancora una volta lo stretto legame che l’Aeronautica Militare nutre nei confronti del territorio pontino”. Per questo il Comandante del 70° Stormo, il colonnello Giuseppe Bellomo, ha voluto sottolineare come l’Aeronautica militare da cento anni operi con passione e dedizione anche su temi di carattere socio-sanitario a beneficio della collettività. Oggi - ha aggiunto -, con la nostra presenza, siamo l’esempio concreto di come il 70° Stormo e la 4a Brigata hanno fortemente contribuito ad essere parte della realizzazione del pronto soccorso pediatrico presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina”.

Con il ricavato ottenuto sarà possibile acquistare del materiale pediatrico specializzato, adatto ai piccoli pazienti, indicato dallo stesso reparto di pediatria.