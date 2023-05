Lotta al tumore al seno: San Felice Circeo ospita la seconda “Regata delle Rondini”

Dopo il grande successo che l’iniziativa ha riscosso lo scorso anno, il Comitato di Latina dell’Andos – Associazione delle Donne Operate al Seno organizza la seconda edizione della “Regata delle Rondini”. L’iniziativa, in collaborazione del Circeo Yacht Vela Club e della Cooperativa Circeo Primo, si svolgerà domenica 28 maggio nelle acque del mare di San Felice Circeo.

Come lo scorso anno, che portò in mare 52 donne su 16 imbarcazioni, la veleggiata sportiva solidale (in caso di maltempo si sposterà al 4 giugno), prevede di raggiungere una boa a poche miglia dalla linea di partenza e il rientro in porto. Alle ospiti che parteciperanno non verranno ovviamente chiesti compiti tecnico/velistici, ma verrà offerta la possibilità di passare qualche ora di serenità a bordo di una barca a vela e comprendere in modo semplice e diretto come una imbarcazione a vela si muove con il vento e come può raggiungere qualsiasi meta a prescindere dalla direzione del vento.

L’appuntamento è per le 8:30 nel piazzale del porto. “Tutte le imbarcazioni in mare - spiegano dall’associazione - saranno invitate a esporre un drappo arancione fornito dalle volontarie dell’Andos, che sventolerà come segno di partecipazione e solidarietà. Vari velisti metteranno a disposizione le loro imbarcazioni e un minimo del loro equipaggio per accogliere le

donne associate, che verranno abbinate con sorteggio a ciascuna delle barche iscritte”.

Nell’area portuale, sarà presente anche un gazebo dell’Andos con le sue volontarie che accoglieranno il pubblico che desideri essere informato sia sulle attività dell’associazione che sui programmi di screening oncologici della Asl di Latina.

L'impegno di Andos

L’Anodos è presente in Italia con 52 Comitati e a Latina è attiva dal 2010. La mission dell’associazione è prendersi cura delle donne operate di tumore della mammella attraverso varie attività: sostegno psicologico, linfodrenaggio del braccio coinvolto, percorso nutrizionale e attività motoria di gruppo, attività occupazionale di gruppo, fornitura gratuita delle parrucche, attività culturali e ricreative. L’Anodos si impegna, inoltre, ad aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti dell'anticipazione diagnostica favorendo l'adesione ai programmi di screening oncologici regionali, anche a promuovere tra le donne il percorso multidisciplinare di cura del tumore della mammella presso le Breast Unit. Le volontarie, donne già coinvolte nella malattia e non, si adoperano giornalmente con entusiasmo per garantire le attività su riportate, in completa gratuità, e per perseguire i propri obiettivi e accogliere le donne in ogni fase del proprio percorso diagnostico- terapeutico, l’Andos organizza e promuove ogni anno eventi solidali coinvolgenti e talvolta emozionanti come la Regata delle Rondini prossimo 28 maggio nel Porto del Circeo.