Rifiuti, differenziata al 29%: nel 2020 Latina fanalino di coda della regione

Ammonta a 332 euro la tassa per i rifiuti pagata in media nel 2022 da una famiglia nel Lazio, una cifra decisamente più elevata rispetto ai 314 euro della media nazionale, con specifiche differenze tra i capoluoghi. Il costo maggiore lo pagano infatti i cittadini della Capitale, 378 euro, mentre il più basso, 299 euro, quelli di Frosinone. Latina, dopo Roma, presenta il conto più alto: nel 2022 gli utenti hanno pagato infatti 351 euro. E' il quadro che emerge dalla rilevazione annuale dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che prende in esame i costi sostenuti dai cittadini per lo smaltmento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prendendo come riferimento, nel 2022, una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di proprietà di 100 metri quadrati.

Per quanto riguarda le differenze rispetto al 2021, anche qui il dato varia da un +12,8% di Viterbo, passato da 283 a 319 euro, a un -5,7% di Frosinone e -4% di Roma, dove nel 2021 i cittadini pagavano di media ben 394 euro. Mentre poi a Rieti il costo medio della Tari è rimasto invariato, a Latina risulta in aumento ma di appena lo 0,5% (nel 2021 la media era infatti di 349 euro).

Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata, il Lazio si attesta, secondo i dati del 2020, al 52,5% rispetto al 63% della media nazionale. Buoni i risultati di Frosinone, dove si supera il 70%. Latina invece è il fanalino di coda, facendo registrare una delle più alte produzione procapite di rifiuti urbani (540 kg per abitante contro i 549 di Roma) e una percentuale di differenziata di appena il 29%. Ma si tratta, occorre sottolinearlo, di dati relativi al 2020, quando la raccolta porta a porta nel comune non era stata ancora avviata. Viterbo supera il 56%, Rieti è al 57, Roma al 43,8%.