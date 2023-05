Come le nuove generazioni vorrebbero la loro città

Ecco come le nuove generazioni vorrebbero la città: è in programma per martedì 23 maggio alle 10 a Circolo Cittadino la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Ri-Generazione città giovane” indetto dal Soroptimist club di Latina. Un concorso attraverso cui, visto il Protocollo d’intesa siglato tra il Soroptimist International d’Italia e il Ministero della Pubblica Istruzione, si è voluto invitare i ragazzi del territorio ad analizzare la propria realtà cittadina per proporre, alle istituzioni territoriali, interventi per una città più a misura proprio delle nuove generazioni.

Il Soroptimist International, organizzazione di donne impegnate in attività professionali, nel condividere gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, ha posto infatti l’attenzione sull’obiettivo 11 “città e comunità sostenibili” invitando le scuole a coinvolgere gli alunni esprimendosi su come vorrebbero ri-generare la propria città.

Hanno partecipato quattro scuole del territorio, due licei (artistico M. Buonarroti di Latina e G. Cesare di Sabaudia con due progetti ognuno) e due Its (il San Benedetto e il Vittorio Veneto/ Salvemini, entrambi di Latina), per un totale di sei progetti complessivi che sono stati analizzati, secondo parametri fissati in sede nazionale, da una commissione composta dalla presidente del Soroptimist Latina, architetto Celina Mattei, dalle socie Paola Di Fazio, Marina Di Pietro e Paola Bertoni, referente del progetto, dall’architetto Paolo Costanzo e dall’ingegnere Emilio Ranieri.

I progetti vincitori, uno per categoria, sono stati inviati al Soroptimist International d’Italia e quelli ritenuti, dalla commissione nazionale, di maggior valore saranno pubblicati e presentati a Roma in Campidoglio nell’ambito del convegno nazionale “Ri-Generazione Città Giovane”