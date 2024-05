Via le transenne, riaperta parte di piazza del Popolo. Tra parcheggi “inventati” e regole non rispettate

Via le transenne, è stata riaperta la parte di piazza del Popolo davanti all’Intendenza di Finanza. Come era stato annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione il tratto compreso tra corso Matteotti e via Diaz, e fino all’innesto con via Carducci, da oggi lunedì 13 maggio, e dopo 10 anni, può di nuovo essere attraversato dai mezzi.

E’ una delle novità volute dal Comune di Latina dopo che l’isola pedonale in centro è divenuta definitiva. Novità che sono state disciplinate con due ordinanze, la prima del 31 marzo e poi la seconda, ad integrazione di questa, del 30 aprile. E proprio quella della riapertura del tratto di piazza del Popolo, che interno alla Ztl prima e all'isola pedonale per 10 anni è stato chiuso al traffico, è stata una delle nuove disposizioni dell’amministrazioni maggiormente criticate. Annunciata nel corso di una conferenza stampa dalla sindaca Matilde Celentano è stata voluta per guadagnare i circa 40 parcheggi con disco orario di un’ora che sono stati realizzati in queste settimane di interventi in centro.

Quindi da oggi il tratto di piazza del Popolo è stato riaperto al traffico delle auto che possono transitare provenendo da corso Matteotti e in direzione di via Armando Diaz. Ma non sono mancati i problemi questa mattina tra parcheggi “inventati” e poco rispetto delle regole. Alcuni automobilisti, forse per un po’ di confusione generata in queste settimane ma anche per distrazione o altro, hanno infatti lasciato i mezzi in sosta lungo la curva proprio tra corso Matteotti e piazza del Popolo dove prima c’erano le fioriere che delimitavano l’isola pedonale e dove erano prima presenti gli stalli, e dove evidentemente ora, come è anche indicato con la segnaletica orizzontale, non è più possibile parcheggiare. Non solo, ma dai più non sé stata rispettata neanche la regola del disco orario di un’ora.

Sono così scattate le prime multe da parte dei vigili urbani che sono arrivati in centro in mattina. Una delle vetture parcheggiate in corso Matteotti alla fine è stata anche fatta rimuovere.