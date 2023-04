Lungomare riaperto dopo le frane, il plauso del prefetto al Comune di Sabaudia

Dopo mesi di chiusura per gli interventi che si sono resi necessari dopo le frane causate dal maltempo, il lungomare di Sabaudia è stato riaperto al traffico nei giorni precedenti le festività di Pasqua. Per complimentarsi con l’Amministrazione comunale questa mattina il prefetto Maurizio Falco ha fatto visita in Comune incontrando il primo cittadino Alberto Mosca.

“Sono contento e mi complimento con il sindaco, con tutta l’Amministrazione, l’Area tecnica del Comune e l’impresa che ha operato, per essere riusciti a riaprire il lungomare di Sabaudia nei tempi previsti - ha detto il prefetto Falco. Abbiamo visto come l’Amministrazione si è mossa insieme e in sinergia con il privato per garantire la stagione a Sabaudia. Sotto il profilo dell’economia non debbo spiegarlo io. Ma sotto il profilo dell’efficienza amministrativa c’è una punta d’orgoglio che vorrei condividere oggi con il sindaco, perché noi agiamo. Non parliamo. Il dialogo politico è fatto di maggioranza e opposizione con vedute più o meno diverse, ma quando la strada si chiude ad imbuto ci sono le cose realizzate o meno. Per questo oggi sono qui, con grande piacere. Ma sono in Comune a Sabaudia non per mettermi una medaglia, bensì per complimentarmi con tutta l’Amministrazione comunale perché questo è un vero miracolo. Vi assicuro che i problemi amministrativi, autorizzatori, tipici della Pubblica amministrazione c’erano tutti. Il sindaco Mosca si è preso le proprie responsabilità e io mi sono permesso di appoggiarlo perché anche a livello centrale si capisse che Sabaudia è famosa non solo per essere una meravigliosa cittadina turistica, ma anche per essere tanto vicina alla Comunità e a chi ha il diritto di poter esercitare il proprio lavoro l’estate”.

Ad essere orgoglioso di avere salvato la stagione estiva con la riapertura del lungomare prima di Pasqua, come promesso dopo la chiusura causata dai numerosi smottamenti provocati dal maltempo, il primo cittadino Mosca. “Ringrazio le componenti tecniche del Comune ma soprattutto gli operatori materiali che hanno agito in questi mesi - ha detto il sindaco -. La ditta ha lavorato anche in condizioni metereologiche avverse, ovviamente sempre in sicurezza. Lo ha fatto con grande senso di responsabilità, con un attaccamento all’intervento, sentito e vissuto da tutti. Gli operatori sono stati veramente bravi, efficienti e hanno lavorato nel rispetto dell’ambiente circostante. Operare sulla falcata dunale non è semplice”.