Chiusa per oltre due anni e mezzo, con il nuovo anno scolastico riapre la primaria di Gionchetto

A oltre due anni e mezzo dalla chiusura, con l’inizio del nuovo anno scolastico riapre la scuola elementare di Gionchetto a Latina. A darne notizia il consigliere comunale Vincenzo Valletta, capogruppo e coordinatore comunale della Lega.

Mercoledì 13 settembre la primaria afferente all'Istituto comprensivo Giovanni Cena riapre i cancelli dopo essere stata chiuso nel gennaio del 2021 per lavori urgenti di messa in sicurezza del plesso a seguito del rinvenimento di un vecchio serbatoio di gasolio interrato e dismesso da decenni, allagato dall’acqua piovana e dal quale fuoriusciva odore di carburante.

"Finalmente dopo oltre due anni e mezzo riconsegniamo alla città il plesso scolastico di Gionchetto, chiuso a gennaio 2021 con un'ordinanza dall'ex sindaco e mai riaperto - commenta Valletta -. Ho seguito la vicenda sin dal principio, inviando invano costanti solleciti all'amministrazione targata Lbc e pure al commissario con il quale ho avuto un'interlocuzione costruttiva. Questa esperienza ci deve portare ad adottare un nuovo passo per il futuro, fatto di piena attenzione per il patrimonio comunale e in particolare per le scuole, che devono essere costantemente monitorate per assicurare spazi consoni alle attività didattiche e accoglienti sotto ogni punto di vista per alunni e personale. Un’amministrazione pubblica degna di questo nome - ha aggiunto il capogruppo della Lega - ha il dovere di rilevare i problemi e risolverli, non di lasciarli, come accaduto dal 2016 in poi, a decantare peggiorando le situazioni in atto e alimentando i disagi a carico dei cittadini. Come coordinatore comunale della Lega a Latina ringrazio il sindaco Celentano, l'assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale, il dirigente comunale e quanti si sono attivati in questi 3 mesi di mandato per la riapertura del plesso scolastico di Gionchetto, restituendo alla comunità del quartiere un servizio fondamentale.

Ora - conclude Valletta - si programmi un monitoraggio costante degli istituti scolastici di competenza comunale e si inizino a reperire fondi per la loro riqualificazione, anche in ottica di efficientamento energetico".