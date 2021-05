Scuole: dopo i lavori riapre tutto il plesso di via Bachelet, si torna il classe il 10 maggio

Riapre tutto il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo di via Bachelet a Latina: l’ordinanza è stata firmata nella giornata di oggi, 7 maggio, dal sindaco Damiano Coletta.

La scuola era stata chiusa nel mese di marzo dopo che si era verificata una copiosa infiltrazione d’acqua causata dalle abbondanti precipitazioni concomitanti con l’esecuzione dei lavori di rifacimento completo della copertura piana.

“L’edificio - ricordano dall’Amministrazione - era stato poi parzialmente riaperto con due successive ordinanze in attesa della conclusione dei lavori. In seguito ai sopralluoghi effettuati in questi giorni dai tecnici del Comune, è stato accertato che tutte le lavorazioni risultano ormai terminate e che sono in fase di conclusione anche le necessarie pulizie della porzione di plesso ancora interdetta. L’intervento permette dunque di garantire il complessivo grado di sicurezza e la piena funzionalità di tutto l’immobile”.

La ripresa delle attività didattiche nell’intero plesso scolastico avverrà a partire da lunedì 10 maggio 2021.