La Villa comunale “Umberto I” si rifà il look: la riapertura dopo i lavori di rifacimento

Un moderno e rinnovato look nel cuore cittadino, caratterizzato dalla nuova area giochi per i bambini, l’installazione delle panchine e dell’illuminazione: è stata riparta nel girono dell’Immacolata la Villa comunale “Umberto I” dopo la chiusura per i lavori di rifacimento.

La cerimonia nell’area che si torva nella centralissima via Vitruvio a Formia e che ritorna a disposizione dei cittadini proprio con l’avvio dei primi spettacoli degli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo presente insieme agli assessori ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo, alle Politiche Sociali Rosita Nervino e alle Attività Produttive Francesco Traversi, e alla consigliera comunale Valentina Di Russo.

“Lavoriamo quotidianamente per rendere Formia una città migliore, confortevole e più accattivante per i nostri cittadini ma anche per i tanti visitatori”, ha sottolineato nel corso dellariapertura il primo cittadino di Formia.