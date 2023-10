Rifiuti abbandonati nel Parco del Circeo: tra inciviltà, segnalazioni e mancati interventi

Più di due tonnellate di rifiuti raccolti a cui vanno aggiunti ingombranti come televisori, frigoriferi, congelatori, wc domestici: è il risultato dell’ultimo evento promosso da Palstic Free che racconta, anche se solo in parte, quanto accade all’interno del Parco Nazionale del Circeo, una delle più antiche aree naturali protette d'Italia. La campagna “Sea&Rivers” tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre - che aveva interessato l’area di via Vicario a Sabaudia - è stata solo l’ultima delle iniziative promosse negli anni dall’organizzazione di volontariato insieme a tante altre associazioni del territorio, anche nel Parco Nazionale del Circeo.

Parco Nazionale del Circeo che è un patrimonio di tutti noi e che troppo spesso per disattenzione, o forse più per disinteresse, viene abbandonato a se stesso e di cui invece tutti, a partire dalle Istituzioni e dagli Enti preposti passando per noi cittadini, dovremmo prenderci cura. Quanto accade all’interno del Parco è una storia che affonda le radici negli anni e che abbiamo cercato di capire meglio insieme ad Adriano Salvatori, referente provinciale di Plastic Free. In quelle zone, che nel tempo sembrano essere diventate terre di nessuno, montagne di rifiuti abbandonati da incivili si accumulano e le responsabilità non possono che essere a più livelli, dai cittadini che senza rispetto alcuno gettano immondizia e quant’altro all’interno del Parco, a chi lascia che quei cumuli restino lì non per giorni o settimane, ma per mesi.

“Il Parco va diversificato in due parti, una delle quali è l’area faunistica dove c’è solo la sentieristica per camminatori ed escursionisti che è recintata e dove non si può accedere con mezzi gommati e quella è assolutamente pulita - spiega Salvatori -; nell’altra parte, quella a ridosso del Promontorio partendo da Molella, Mezzomonte e Baia D’Argento e alcuni bracci del lago di Paola tra cui proprio via Vicario, ci sono i terreni coltivati. E il problema è proprio qui: nella zona di Molella troviamo spesso scarti della coltivazione che vengono accantonati dagli stessi agricoltori e non smaltiti correttamente, e spesso vengono anche bruciati. Poi ci sono i cosiddetti ‘svuotacantine’ che, chiamati da chi ha le casette lì intorno per svuotare i depositi o per smaltire i materiali di scarto di lavori o altro, caricano tutto e invece di andare in discarica generalmente all’imbrunire entrano nelle stradine sterrate e scaricano di tutto, mobili, calcinacci, lampioni, lampadari e anche eternit. Questa zona di Sabaudia è stata lottizzata circa 70 anni fa; i lotti sono tantissimi e anche se all’interno del Parco Nazionale sono di privati; alcuni sono stati edificati mentre altri sono stati abbandonati a se stessi e i proprietari sono spesso irrintracciabili”.

Cumuli di rifiuti nel Parco Nazionale del Circeo. Chi li rimuove?

E qui si innesca il corto circuito. Secondo quanto previsto dalla legge, “e sono due i provvedimenti in materia - spiega ancora Adriano Salvatori -, il Comune deve intimare il proprietario del terreno a rimuovere i rifiuti anche se sono stati abbandonati da altri e quest’ultimo ha un periodo di tempo per intervenire; nel caso in cui il proprietario non rimuova i rifiuti, il Comune può procedere con un’ammenda. Nel caso in cui il terreno è all’interno di un’area protetta e non recintato, il Comune può rimuovere i rifiuti, con tutte le spese che ne conseguono, e poi può rivalersi sul privato. Difatti questo “può” rende l’applicazione della legge improbabile e in questo modo nessuno interviene”.

Situazioni come queste sono state più volte segnalate dai volontari di Plastic Free e prima anche da altre associazioni come i “Liberi netturbini pontini”. Un circuito di volontariato che non volta lo sguardo dall’altra parte, che combatte la sua battaglia sul doppio fronte degli interventi concreti, con la rimozione dei rifiuti, neanche questa sempre semplice, e con segnalazioni ed esposti agli Enti preposti. “Noi siamo sempre in contatto con le amministrazioni ma non sempre riceviamo risposte. Le interlocuzioni erano già state avviate con la sindaca Giada Gervasi e abbiamo provato a portarle avanti anche con l’attuale primo cittadino Alberto Mosca”, spiega il referente pontino di Plastic Free. Il nodo resta sempre quello della rimozione dei rifiuti che nel corso degli eventi vengono raccolti nei terreni privati ma che sono a uso pubblico. “Per ovviare a questo problema abbiamo fatto un accordo con la società Del Prete che si occupa di portare via e poi smaltire correttamente tutti i rifiuti, anche gli ingombranti, che raccogliamo ogni volta che organizziamo un evento e di cui siamo quindi responsabili. E parliamo di tonnellate di immondizia a cui vanno aggiunti gli ingombranti che vengono abbandonati nel tempo. Le pulizie del bosco di Sabaudia sono possibili grazie alla Del Prete perché si fa carico delle spese dello smaltimento senza andare a incidere sulla Tari e sulle tasche dei cittadini di Sabaudia. In questo modo il Comune, che non si fa carico delle spese dello smaltimento per, dice, non aumentare la Tari, gli assessorati e gli uffici competenti dell’amministrazione rimangono fuori dal circuito di volontariato che mira a riqualificare la zona di Sabaudia all’interno del Parco Nazionale del Circeo”.

Eternit nel Parco Nazionale del Circeo

Discorso a parte per l’eternit. “Numerose sono state anche le segnalazioni di eternit e rifiuti speciali che durante le nostre azioni di clean up abbiamo rinvenuto e non possiamo rimuovere - ha riferito Salvatori -. Le aree sono state recintate e abbiamo fatto presente le situazioni pericolose, anche con foto, a istituzioni ed enti preposti. Nessuno ci risponde e tutto rimane lì; inutile si è rivelato anche il tentativo di creare un tavolo di confronto con l’amministrazione, con l’Ente Parco e i carabinieri forestali”. E’ evidente, commenta ancora il referente di Plastic Free, “che bisogna intervenire anche per prevenire episodi come questi. Se non si mettono fototrappole o telecamere è difficile riuscire a fermare questo triste fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti”.

Chi è Plastic Free

Plastic Free è un’organizzazione di volontariato attiva in tutta Italia e impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, e non solo. Nel territorio pontino esiste dal 2020 e a oggi si contano otto sezioni e circa 500 volontari, ma il gruppo è in costante crescita. Sono diversi gli eventi di pulizia e rimozione dei rifiuti che nel corso dell’anno vengono organizzati dalle singole realtà locali a cui si affianca anche un importante lavoro di sensibilizzazione non solo tra i cittadini, ma anche all’interno delle scuole. “Con il liceo Classico - ha spiegato Adriano Salvatori - a esempio abbiamo sottoscritto una programmazione per una task force di ragazzi che faranno un’attività pomeridiana per raccogliere i crediti”.