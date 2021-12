Rifiuti, Abc incontra gli studenti: la formazione dei più giovani passa tra i banchi di scuola

La formazione dei più giovani in materia di rifiuti e corretta raccolta differenziata passa anche attraverso i banchi di scuola. L’azienda Abc di Latina, infatti, prosegue l'attività di informazione ed educazione ambientale all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Gli ispettori ambientali, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, stanno incontrando gli studenti per parlare di raccolta differenziata e per promuovere comportamenti virtuosi.

“L’Azienda, in sinergia con la Rete Eco-Schools e le realtà associative del territorio, propone diverse attività educative con le scuole, contesto ideale per educare bambini e famiglie. - ha dichiarato il presidente Abc, Gustavo Giorgi - Le proposte si rivolgono ad alunni, insegnanti e personale Ata, con l'obiettivo che la scuola diventi il cuore propulsore di una consapevole e responsabile sensibilità ecologica”. "Priorità di Abc – ha sottolineato il direttore generale, Silvio Ascoli – è quella di formare una cittadinanza attiva con comportamenti orientati alla sostenibilità e alla consapevolezza, e favorire la costruzione di un senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti del territorio e dell’ambiente”.

Con lo stesso obiettivo, sabato 11 dicembre alle 11, presso il Parco San Marco di Latina, l’azienda parteciperà all’evento promosso dal Rotary Club Latina San Marco, nell’ambito del progetto “Differenziare e riciclare: opportunità per l’ambiente” che vede anche la collaborazione dell’istituto Frezzotti-Corradini di Latina. Un appuntamento aperto a tutti, che coinvolgerà docenti, studenti e famiglie. Interverranno: Dario Bellini, Assessore a Verde pubblico e Servizio di Igiene Urbana; Alessandro La Viola, presidente del Rotary Club Latina San Marco; Domenico Pilorusso, responsabile del progetto; Gustavo Giorgi, presidente ABC; Roberta Venditti, dirigente dell’istituto Frezzotti-Corradini e le insegnanti responsabili del progetto.

“Il progetto, in corso di svolgimento presso alcune classi dell’Istituto, consiste nella formazione alla corretta differenziazione dei rifiuti – ha spiegato il presidente del Rotary, Alessandro La Viola – Sarà un momento di incontro per la cittadinanza interessata, con la convinzione che l’educazione verso le buone pratiche sia un dovere morale da assumere, in particolare, nei confronti dei giovani”.

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà presso le sale della Curia Vescovile di Latina in via Sezze 16.