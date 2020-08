Rifiuti, Centro di Raccolta di via Bassianese: nuovi orari ad agosto e settembre

Nuovo orario di apertura al pubblico per il Centro di Raccolta di via Bassianese a Latina: dal 3 agosto, e fino al 30 settembre, gli utenti possono conferire i rifiuti ingombranti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Si ricorda che il Centro di Raccolta di via Massaro, Latina Lido, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13. Ogni sabato, inoltre, dalle 8 alle 17 sono operative le Isole Ecologiche itineranti

“E' importante ricordare che presso i Centri di Raccolta e le Isole Ecologiche Itineranti organizzate da Abc - spiegano dall’Azienda -, gli utenti possono smaltire gratuitamente i rifiuti ingombranti, sfalci, abiti usati e ritirare le buste per la raccolta differenziata. E' possibile usufruire dei servizi solo se provvisti del documento d’identità o di relativa delega dell’intestatario dell’utenza (con fotocopia del documento) e della bolletta Tari”.

Inoltre, “in ottemperanza alle disposizioni di legge per il contenimento della diffusione del Covid-19, i cittadini che intendono utilizzare il servizio sono invitati a rispettare le misure di sicurezza sanitaria che prevedono il mantenimento della distanza di sicurezza, l'uso della mascherina e di evitare assembramenti”.

Per ulteriori informazioni: www.abclatina.it