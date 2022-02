Comuni Ricicloni: i complimenti di Stefanelli ai sindaci, con l’obiettivo del 65% di differenziata in provincia

“I premi assegnati da Legambiente ai Comuni Ricicloni della provincia di Latina, con Spigno Saturnia, Norma e Fondi che hanno guadagnato i primi tre posti del podio nel Lazio, rappresentano un risultato di grande prestigio, fondamentale per il percorso verso un sistema di raccolta differenziata diffuso sull’intero territorio che abbiamo in mente”. Così il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli commenta i dati sulla raccolta differenziata emersi dall’ultimo dossier di Legambiente Lazio e fa i complimenti ai sindaci delle Amministrazioni che hanno raggiunto questo traguardo, sottolineando come il quadro generale sia davvero rassicurante, con l’obiettivo di raggiungere entro i prossimi cinque anni il 65% di raccolta differenziata su base provinciale (il dato attuale è di circa il 58%).

“Il fatto che complessivamente ben 23 Comuni pontini hanno superato la soglia del 65% e altri sei sono sopra il 50% nella differenziata - sottolinea Stefanelli - mette in evidenza gli importanti passi avanti fatti negli ultimi anni e ci consente di guardare con ottimismo all’organizzazione del sistema dei rifiuti sul quale stiamo lavorando. Sono convinto che, grazie al sistema di raccolta porta a porta varato dall’Amministrazione comunale di Latina e la larga adesione ai progetti dell’azienda Abc da parte di altri Comuni con un grande lavoro di squadra, nei prossimi cinque anni sarà possibile raggiungere il risultato del 65% su base provinciale recuperando il gap attuale. Questa prospettiva avrà una ricaduta fondamentale anche sul piano dei rifiuti perché l’incremento della raccolta differenziata ci consentirà di pensare ad un impianto per il trattamento del residuo secco di minori dimensioni”.

“L’invito rivolto da parte mia a sindaci e amministratori – conclude poi il presidente della Provincia – è quello di continuare ad impegnarsi per incrementare la percentuale di raccolta differenziata così da poter contribuire ad una maggiore tutela dell’ambiente e ad un sistema di trattamento il meno impattante possibile”.