Raccolta rifiuti: l'isola ecologica itinerante nel quartiere Nicolosi

Torna l'isola ecologica itinerante organizzata da Abc per il ritiro di alcune categorie di rifiuti che non possono essere smaltiti con il porta a porta oppure nei normali cassonetti.

Domani, sabato 26 agosto, nel quartiere Nicolosi, in via Tagliamento presso il campo sportivo Samagor, sarà possibile smaltire gratuitamente:

- rifiuti ingombranti

- sfalci

- abiti usati.

Il servizio sarà operativo dalle ore 8 alle ore 17.

Il servizio a seguito dell’estendersi del nuovo porta a porta che prevede, nelle aree in cui è attivo, il ritiro gratuito di ingombranti a domicilio e su prenotazione compilando il form nell’apposita sezione del sito, oppure inviando una e-mail all’indirizzo segnalazioni@abclatina.it, non ha più cadenza settimanale, ma mensile. L'Azienda Beni Comuni di Latina ricorda inoltre che sul territorio comunale sono operativi tre centri di raccolta: via Bassianese, via Massaro e Chiesuola. Anche in questo caso il servizio è completamente gratuito.