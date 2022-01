Rifiuti, a Latina tornano le isole ecologiche itineranti: il calendario con le date fino a giugno

Tornano le isole ecologiche itineranti a Latina. Sul sul sito di Abc, www.abclatina.it, è disponibile il nuovo calendario con tutte le date relativa al primo semestre del 2022 (nella foto in basso).

“L’Azienda per i Beni Comuni di Latina, in continuità con l’attività in corso, mette a disposizione, ogni sabato in diverse aree della città, un centro di raccolta in cui gli utenti possono conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti, gli sfalci e gli abiti usati” spiega la società. Un servizio, che mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul suolo pubblico, molto apprezzato dai cittadini: nel corso del 2021, infatti, oltre 3.200 utenti hanno conferito presso le isole ecologiche itineranti.

Per questo è stato anche potenziare il servizio esteso da Abc ha anche ad altre aree della città:

- via Po (di fronte alla scuola Emma Castelnuovo), zona Agora-Cimitero

- largo W.Tobagi (di fronte Via N.Alemanni), zona Morbella

- via Gran Sasso d’Italia (di fronte alla scuola elementare), zona Gionchetto.

Si ricorda, inoltre, che sono aperti i centri di raccolta fissi di via Bassianese (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17) e di via Massaro (orario invernale dal 01/10 al 31/05 aperta il martedì, giovedì e il sabato dalle 8 alle 12; orario estivo: dal 01/06 al 30/09 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 13). È possibile usufruire del servizio solo se provvisti del documento d’identità e della ricevuta dell’ultima bolletta dei rifiuti pagata.

E’ disponibile, inoltre, il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio su prenotazione, gratuito per gli utenti serviti dal nuovo Porta a Porta. Tutte le informazioni sono sul sito www.abclatina.it, sezione “Servizi”.